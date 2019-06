Talijanski gradovi Milano i Cortina d'Ampezzo izabrani su za domaćine Zimskih olimpijskih igara 2026. godine, odlučeno je na kongresu Međunarodnog olimpijskog odbora u Lauseanni u ponedjeljak.

Kandidatura Milana i Cortine dobila je više glasova od one švedskog glavnog grada Stockholma koji im je ostao jedini konkurent nakon što su švicarski Sion, japanski Sapporo, austrijski Graz i kanadski Calgary odustali zbog prevelikih troškova organizacije, prenosi Hina.



Glavni grad Lombardije sa 1.3 milijuna stanovnika Milano se nalazi na samo 120 metara nadmorske visine te će se u njemu održavati dvoranski sportovi osim curlinga i brzog klizanja, dok će se sportovi na otvorenom održavati u Cortini, koja se nalazi na 1224 metara nadmorske visine, te njezinoj okolici.



Milano će po prvi puta u svojoj povijesti ugostiti olimpijske igre, dok je Cortina već bila domaćin jednih ZOI i to 1956. godine.



Svečanost otvaranja trebala bi se održati na milanskom stadionu San Siro, a ukupni predviđeni troškovi organizacije iznose 1.3 milijarde eura.



ZOI 2026. godine održat će se od 6. do 22. veljače.





(FENA)