U glavnom gradu Bjelorusije Minsku sinoć su svečano otvorene 2. Evropske igre.

Na ceremoniji otvaranja, održanoj na stadionu Dinama pred oko 21.000 gledatelja, u defileu je učestvovalo više od 4.000 sportista iz 50 evropskih zemalja.



Zastavu Bosne i Hercegovine na otvaranju nosila je najbolja i najtrofejnija bh. sportistkinja judašica Larisa Cerić.



Bh. tim na igrama ukupno broji 16 takmičara i tamičarki, u pratnji devet trenera.



Pored Larise Cerić u judou će još nastupiti Aleksandra Samardžić, Harun Sadiković i Petar Zadro, u bokserskm timu su Dušan Veletić, Džemal Bošnjak, Radenko Tomić, Adem Fetahović, Haris Mešanović, Alen Rahimić i Nikola Ivković, u veslanju (kanu sprint) će nastupiti Darko Savić, biciklizmu Nedžad Mahmić i Vedad Karić, u streljaštvu Nedžad Džanković, te u stonom tenisu Emina Hadžiahmetović.



Od bh. takmičara danas su na borilišta izašli prvi bh. sportisti. Bokser Džemal Bošnjak je u kategoriji do 91 kg, što mu je ujedno predstavljalo premijerni nastup u toj kategoriji (do sada nastupao u kategoriji do 81 kg), a poražen je od hrvatskog predstavnika Tonija Filipinija.



Drugi bh. bokser koji je danas izašao u ring bio je Dušan Veletić u kategoriji iznad 91 kg. Njegov suparnik, Armenac Gurgen Hovhannisyan bio je bolji i zasluženo ostvario pobjedu nad bh. takmičarom, saopćeno je iz Olimpijskog komiteta BiH.



