Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine prvi put biće specijalni partner tradicionalne 453. manifestacije skokova sa Starog mosta, koja će biti održana 28. jula u Mostaru.

Foto: FENA - 24sata.info

OKBiH je prihvatio specijalno pokroviteljstvo ovih skokova, te će finansijski i organizaciono podržati manifestaciju. Cilj ovakve podrške je promocija olimpijskih vrijednosti, a prije svega prijateljstva, poštovanja i izvrsnosti, koji ovi hrabri djevojke i mladići demonstriraju skokovima sa Starog mosta, saopćeno je iz OKBiH.

Ovogodišnji akcent održavanja manifestacije i takmičenja, pored redovnog programa skokova sa Starog mosta, bit će i na otvaranju Škole skokova za djecu i omladinu, čiji voditelj će biti Lorens Listo, dugogodišnji skakač te višestruki i trenutni šampion u skokovima sa Starog mosta na glavu.

Kako se navodi u saopćenju, u cilju realizacije i konkretizacije ovog značajnog projekta formiranja škole, kao i same manifestacije skokova sa Starog mosta, OKBiH je ugostio počasnog predsjednika Kluba skakača sa Starog mosta "Mostari" i bivšeg člana Izvršnog komiteta OKBiH, legendu bh. sporta Emira Balića, kao i generalnog sekretara Mustafu Hadžajlića, kako bi ovo specijalno partnerstvo ozvaničili, te napravili završne pripreme za organizaciju ove najdugovječnije sportske manifestacije u BiH.

- Izuzetna je prilika i čast biti specijalni partner ovako dugovječne i vrhunske manifestacije po kojoj je Bosna i Hercegovina poznata širom svijeta. To je izuzetno 'olimpijsko nasljeđe' kojim se ne može pohvaliti mnogo država ili gradova, te ga moramo cijeniti i njegovati. Posebno nas raduje da ćemo kumovati osnivanju 'Škole skakaća u Mostaru' jer su djeca naše najveće bogastvo - kazao je pedsjednik OKBiH Siniša Kisić.

Emir Balić je izjavio da je velika čast za Klub Mostari što će ostvariti saradnju sa OKBiH.

- U ranijem periodu je OKBiH već davao moralnu pomoć i to nam je puno značilo. Ovakav odnos OKBiH je ujedno bio i razlog za ulazak u ovaj projekt. Ovo je 453 edicija Skokova u Mostaru. Svjetska enciklopedija fizičke kulture, izdanje Zagreb, govori o mostarskim skokovima kao prvim skokovima na ovom području, području Evrope, a možda čak i u svijetu. Kako je UNESCO zaštitio Stari most, također želimo da zaštite i mostarske skokove, jer skokovi postoje kako je Stari most izgrađen - kazao je Balić, navodi se u saopćenju OKBiH.

(FENA)