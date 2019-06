U Olimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine danas je predstavljen bh. tim za nastup na Drugim evropskim igrama, koje će od 21. do 30. juna biti održane u glavnom gradu Bjelorusije - Minsku.

Foto: Fena

U konkurenciji više od 4.000 sportista iz svih evropskih država, boje BiH će braniti 16 takmičara i takmičarki u sedam, od ukupno 15 olimpijskih i četiri neolimpijska sporta.



Bh. tim će predvoditi najbolja bh. sportašica - judašica Larisa Cerić. U našem judo timu još će nastupiti Aleksandra Samardžić, Harun Sadiković i Patar Zadro, zatim bokseri Dušan Veletić, Džemal Bošnjak, Radenko Tomić, Adem Fetahović, Haris Mešanović, Alen Rahimić i Nikola Ivković, kanuista Darko Savić, biciklisti Nedžad Mahmić i Vedad Karić, strijelac Nedžad Džanković i stonoteniserka Amela Hadžiahmetović.



Turniri u judo i boksu će ujedno biti i Evropska prvenstva.



U pratnji sportista još će biti devet trenera i šef misije.



Na pres konferenciji potpredsjednik Olimpijskog komiteta (OK) BiH Izet Rađo je govorio o projektu "Olimpijske stipedije Tokyo 2020", te podsjetio da OKBiH u saradnji s Međunarodnim olimpijskim komitetom od septembra 2017. godine izdvaja sredstva za pripreme 14 sportista - potencijalnih kandidata za nastup na Olimpijskim igrama u Tokyo 2020. u trajanju od tri godine s ukupnim iznosom od oko 521.000 KM za 14 sportista - Larisa Cerić (judo), Aleksandra Samardžić (judo), Ivona Ćavar (karate), Tatjana Đekanović (streljaštvo), Emina Hadžiahmetović (stoni tenis), Lejla Tanović (biciklizam), Amina Kajtaz (plivanje), Amel Tuka (atletika), Mesud Pezer (atletika), Harun Sadiković (judo), Meris Muhović (karate), Adem Fetahović (boks), Hamza Alić (atletika) i Mihajlo Čeprkalo (plivanje).



Rađo je istaknuo da bh. sportisti, u ambijentu u kojem naporno rade, imaju minimalnu potporu države koju predstavljaju na vrhunskom nivou. Dodao je da je OKBiH kreirao i dodatnu potporu za bh. olimpijce sredstvima iz budžeta koja su i ostvarena putem marketinga i intelektualnih usluga.



U tom programu OKBiH nalazi se Larisa Cerić kao najbolje plasirana sportistkinja na rang listama. Pored Cerić, u ovom programu je i bh. olimpijac Mesud Pezer, a u toku su realizacije programa i za Amela Tuku.



Potpredsjednik OKBiH Marijan Kvesić predstavio je projekat "Kontinentalni grant" preko kojeg je Olimpijski komitet BiH obezbijedio dodatna sredstva za sportiste.



Ovogodišnji kontinentalni grant se sastoji iz dva projekta. Prvi je "Na putu ka Olimpijskim igrama Tokyo 2020" i predstavlja podršku najboljim bh. sportistima koji nisu korisnici redovne stipendije za OI Tokyo 2020, a koji su svojim rezultatima pokazali realnu mogućnost za ostvarivanje prava za učešće na Olimpijskim igrama. Drugi projekat su "Finalne pripreme za EYOF Baku", što je podrška za finalne pripreme sportistima koji će nastupiti na EYOF-u Baku.



- Na žalost broj olimpijskih stipendija je ograničen, stoga je Olimpijski komitet BiH u dogovoru sa kolegama iz MOK-a dio Kontinentalnog granta preusmjerio na sportiste koji ne primaju olimpijske stipendije za OI Tokyo 2020, ali su dosadašnjim rezultatima dokazali da imaju šansu da se nađu na najvećoj smotri sporta - Olimpijskim igrama - kazao je Kvasić.



Grant u visini od oko 38.000 KM u cilju priprema za OI Tokyo će dobiti Abedin Mujezinović (atletika), Dejan Mileusnić (atletika), Ivan Klepić (karate), Mirnesa Bektaš (karate), Nedžad Husić (taekwondo), Dea Herdželaš (tenis) i Nefisa Berberović (tenis).



Radi se o jednokratnoj finansijskoj podršci u visini od 5.400 KM po osobi koja može biti iskorištena za učešće na evropskom ili svjetskom prvenstvu, relevantnom takmičenju koje spada u grupu kvalifikacionih takmičenja za OI Tokyo ili drugom takmičenju koje se smatra korisnim za trening program sportista.



U toku su finale priprema bh. sportista za nastup na EYOF-u u Bakuu. Bosnu i Hercegovinu u glavnom gradu Azerbejdžana predstavljat će 16 sportista i trenera. Za ove sportiste OK BiH obezbijedio je 27.500 KM kako bi se na što bolji način pripremili za nastup na ovom takmičenju.



Ovom prilikom predstavnici strukovnih sportskih saveza zvanično su potpisali Ugovore za svoje sportiste, kako bi mogli koristiti obezbijeđena sredstva iz Kontinentalnog granta.



Potpredsjednik Izet Rađo je potpisao Ugovore sa predstavnicima Atletskog saveza BiH, Karate saveza BiH, Taekwondo saveza BiH, Teniskog saveza BiH, Biciklističkog saveza BiH, Judo saveza BiH i Plivačkog saveza BiH.



Bh. olimpijac i korisnik stipendije za OI Tokyo 2020. Mesud Pezer, uime olimpijaca koji vrijedno rade na putu za Tokio, izrazio je zahvalnost OKBiH koji "nadljudskim naporima pomaže sportistima da ostvare svoje snove i zabilježe najbolje rezultate na najvećoj sportskoj manifestaciji - Olimpijskim igrama".



Pezer je uime bh. olimpijaca pozovao i druge odgovorne ljude u državi Bosni i Hercegovini da se priključe ovoj sjajnoj podršci OKBiH i pomognu da se u narednih 406 dana, koliko je ostalo do olimpijskih igara u Tokiu, pripreme na najbolji mogući način.



Na kraju pres konferencije generalni sekretar OKBiH Said Fazlagić ukratko je prezentirao Projekat obnove Olimpijskog muzeja u Petrakijinoj uilici, kao i EU Projekte na kojima OKBiH od 2015. godine vrijedno radi i veoma uspješno implementira. Fazlagić je naglasio da je OKBiH lider po broju realizovanih EU projekata.



(FENA)