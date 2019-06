Damir Beljo posljednjih sedmica u Njemačkoj se pripremao za povratak u ring. Bh. bokser zbog povreda je nekoliko puta prolongirao povratak boksu, a sada je dobio nevjerovatnu priliku, koja bi mogla biti prekretnica u njegovoj karijeri.

Damir Beljo / 24sata.info

- Nalazim se u Dusseldorfu u UFD kampu skoro 20 dana, gdje sam došao na pripreme za meč koji se trebao održati krajem ovog mjeseca u Kastel Kambelovcu pored Splita. Meč je trebao biti na šest ili maksimalno osam rundi s protivnikom koji je solidan. Za naše područje dobar, a, iskreno, „nigdje veze“. Ali šta se dešava. Dobijem poziv da boksam u Rusiji, ali sad za vikend, i to za WBA Gold pojas protiv domaćeg i stvarno odličnog, neporaženog borca Alekseija Egorova, koji je sa samo osam mečeva jako visoko rangiran i već je izazivač u najjačim verzijama. Ovaj meč bi ujedno bio i eliminacijski meč tj. pobjednik sigurno boksa sljedeći meč za WBA svjetski pojas! Šta uraditi? Prilika je odlična,ponuda također, ma sve, a ja spreman možda za šest rundi. Meč je, naravno, 12 rundi... Bože pomozi da pravilno odlučim – napisao je na svom profilu na Facebooku Damir Beljo.



Bombarder s Neretve dalje piše da je 17. decembra 2016. godine trebao boksati za WBO svjetski naslov protiv Oleksandra Usyka.



- Potpisali smo i onda me auto udarilo i na sve sam to gledao da je tako trebalo da bude, da mi Bog još nije dao šansu. A šta sad, evo opet pred vratima meča za svjetski naslov, a nisam spreman. Iskreno, teško da se sve može posložiti- da sam spreman, da nema ozljeda i da dobijem priliku. Ja ću ovo prihvatiti i idem dati sve od sebe. Naravno, moram pokušati pametno, jer neću imati dovoljno „gasa“, ali opet idem da pobijedim, ne idem samo da odboksam i da uzmem lovu, nego da dam sve od sebe, a šta je sve od sebe u ovakvoj situaciji? Sebi sam rekao da ću se stvarno potruditi da se više ne dovedem u ovakvu situaciju da sam nespreman, pa da se spremam kao luđak, a realno, da sam bio u treningu i da je došla ova ponuda objeručke bi je odmah prihvatio i išao u Rusiju po pojas i to WBA GOLD, i čekao sljedeći meč za svjetski naslov- nastavlja bokser.



Beljo je u velikoj nedoumici da li da prihvati ponudu koju čeka svaki bokser.



- Ako ne prihvatim možda se uvijek budem pitao u životu, a opet, kad prihvatim, ako ne daj Bože izgubim, sebi ću teško oprostiti što nisam bio spreman, a takva prilika. Svi borci znaju da je najgora stvar kad si u ringu a nemaš kondicije, vidiš, a ne možeš, primaš, a nemaš damara i ne možeš vratiti, a, i kad možeš vratiti, paziš da se ne istrošiš, jer šta poslije. Također, kad si spreman, možeš i bolje podnijeti i prije se vratiti... Eto raja, Bog mi je dao da sam prvi iz BiH donio evropski naslov i čak ga dva puta odbranio, dobio priliku za svjetski, i auto me zveknulo, i onda krenule operacije, oporavci, razni pehovi, ali, voli Bog Belju svog... Odoh ja da probam i dat ću sve od sebe s obzirom na sve! Ovo je ogromna stvar, boksati na takvoj reviji, i boksati za WBA GOLD i protiv takvog borca. Ogromna stvar za mene, za cijelu državu, jer opet povijest pišemo, a, eto, u jednu ruku idem u rat gdje se puca mitraljezima, a ja idem sa dva čekića i opet se nadam nekom čudu i eto. Danas ću razgovarati sa Ivanom Dijakovićem i konačnu potvrdu danas šaljemo – zaključio je na svom profilu na Facebooku Damir Beljo.



(FENA)