Muška odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja je u okviru 3. kola CEV Evropske srebrene lige sinoć u Kaknju savladala Mađarsku rezultatom 3:1 (25:14, 20:25, 25:17 i ), nakon dva uvodna poraza, upisala je i svoju prvu pobjedu u tom takmičenju.

Foto: Fena

-Ovo nam je prva pobjeda nakon devet godina, ali pet godina nismo nastupali. Evo, vratili smo se s pobjedom - kaže selektor bh. tima Edin Baković, koji je, pred početak Srebrene lige, isticao da bi upravo zbog petogodišnje pauze i svaki osvojeni set za njegov podmlađeni tim je uspjeh.



Sada su, već u 3. kolu, upisali i prvu pobjedu. Selektor Baković se, svima koji su omogućili državnom timu da se ponovo takmiči, zahvaljuje na ukazanoj prilici da pokažu šta znaju i mogu.



- U najavi smo isticali da idemo na pobjedu, ali niko to nije mogao i obećati, jer Mađari imaju iskusnu ekipu.



Utakmica je bila odlična i do zadnjeg se trenutka nije znao pobjednik. Mi smo imali uspona i padova, ali smo uspjeli pobijediti i ovo nam je jedan veliki motiv za dalje- kaže Baković, koji najavljuje da će biti još iznenađenja do kraja takmičenja.



Neće se, najavljuje Baković, olako predati ni 9. juna u Austriji, od koje su prošle sedmice u Kaknju poraženi s 0:3.



Dodaje i kako mu je, prije svega, drago zbog igrača koji su pobjedom protiv Mađara pokazali da je pred njima lijepa budućnost te što su trijumf upisali pred domaćim navijačima.



-Drago mi je i zbog Odbojkaškog saveza BiH, koji je, nakon duge pauze, pokrenuo seniorsku ekipu i osigurao nam pripreme u Kaknju, koji je odličan domaćin- ističe Baković, čiji puleni do kraja imaju odigrati gostujuću utakmicu u Austriji te dvomeč protiv Grčke, koja je trijumfom protiv Austrije nakon 3. kola zasjela na prvo mjesto u grupi A.



(FENA)