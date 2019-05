Jubilarno, deseto izdanje Međunarodnog atletskog mitinga "Zenica 2019", u organizaciji Atletskog kluba Zenica, bit će održano 12. juna, a dosad je prijavljeno 108 takmičara iz 25 zemalja.

Foto: Fena

- Mislim da će ovo biti jedan od najjačih mitinga, sa budžetom koji je, neću reći skroman. Pravimo "svemirski" miting s ovim budžetom - najavio je menadžer mitinga Elvir Krehmić, koji je najavio dolazak velikih atletskih imena te da će ugostiti i srbijansku skakačicu udalj Ivanu Španović.



- Španović nigdje ne nastupa po Balkanu, ali uspjeli smo, preko naših atletičara i prijateljskih veza, da je dovedemo - ističe Krehmić, koji je dodao da će posebna draž biti nastup domaćih atletičara Mesuda Pezera, Amela Tuke, Hamze Alića, Abedina Mujezinovića, Dejana Mileusnića...



Nada se da će i Tuka i Mujezinović istrčati normu za svjetsko prvenstvo u Dohi te podsjetio da samo Pezer od bh. atletičara ima normu za SP.



- Lično nisam u dobroj formi, ali iz treninga u trening dolazim do sebe. Godine čine svoje - kazao je Alić, koji je najavio da bi hitac preko 20 metara pred svojim navijačima za njega bio zadovoljavajući.



Alić je najavio kako će sve takmičari zeničkog kluba dostjno predstaviti grad i klub na tom mitingu te poziva sugrađane da ih podrže.



- Svake godine miting raste, kao živo biće. Nadam se da će ovaj biti najbolji. Prema dosadašnjim pokazateljima, u to ne trebamo sumnjati - kazao je na današnjoj pres-konferenciji predsjednik zeničkog kluba Nedžad Heco.



Direktor mitinga i generalni sekretar kluba Aziz Kevelj istakao je kako će sa stanovišta kvantiteta i kvaliteta te same organizacije, ovo biti najbolji miting do sada. Kevelj je najavio da je osiguran direktan televizijski prijenos turnira sa Stadiona Kamberović polje na BHT1.



- Bit će i live stream pa samo na vrijeme ne možemo da utičemo, ali na sve drugo na što možemo da utičemo uradit ćemo sve da bude na vrhunskom nivou - kazao je Kevelj, koji je dodao da će oko 140 takmičara biti u zvaničnom dijelu programa.



U zvaničnom programu mitingu bit će održana takmičenja u 15 disciplina, od čega osam za atletičare i sedam za atletičarke.



(FENA)