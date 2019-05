Najbolji hrvatski boksač u teškoj kategoriji 26-godišnji Filip Hrgović ostvario je i osmu pobjedu u profesionalnoj karijeri u isto toliko nastupa nakon što je nokautom u prvoj rundi pobijedio Amerikanca Grega Corbina.

Foto: AFP

Žao mi je zbog gledatelja u Hrvatskoj što je tako kratko trajalo i što nisu vidjeli pravu borbu, ali eto i to se ponekad dogodi u boksu, izjavio je nakon pobjede Hrgović RTL-u koji je prenosio borbu za Hrvatsku.



Kad sjedne pravi udarac na pravo mjesto - to se dogodilo. On je krenuo prema meni, ja sam uputio udarac tako da se poklopila dvostruka sila. Bogu hvala sve je dobro završilo. Za mene, za njega baš i ne, zaključio je Hrgović.



U prvom profesionalnom nastupu u SAD-u osvajač brončanog odličja u superteškoj kategoriji s posljednjih OI u Rio de Janeiru Filip Hrgović je pobijedio 12 godina starijeg i 13 kilograma težeg Corbina koji je na službenom vaganju imao 122 kilograma. Rekordnu kilažu od 109,7 kg imao je uoči borbe i Filip koji je sa svojih 198 cm i pet centimetara viši od američkog teškaša kojemu je Hrgović nanio drugi poraz u 16 profesionalnih borbi u teškoj kategoriji, prenosi Hina.



Ovom pobjedom Hrgović će sasvim sigurno znatno popraviti svoj položaj na svim svjetskim rang listama na kojima je na visokom devetom mjestu na WBA i 12. na IBF ljestvici, a još nema renking na WBO i WBC ljestvicama.



