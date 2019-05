Takmičari taekwondo kluba Novi Grad Sarajevo osvojili su sedam zlatnih i dvije bronzane medalje, kao i pehar za trećeplasiranu ekipu u seniorskoj konkurenciji na internacionalnom prvenstvu Podgorica Open, koje je održano u subotu u crnogorskoj prijestolnici.

Foto: FENA

Selekcija tog kluba nastupila je u konkurenciji od 300 takmičara iz 30 klubova koji su došli iz šest država okruženja.



Ekipa je nastupila sa 11 takmičara, koje je vodila trenerica Edna Abaspahić, a ispred kluba su učestvovali i djelioci pravde, Belmir Berberović, koji je bio i glavni sudac takmičenja i Alen Čukurija.



- Zlatne medalje osvojili su Edna Abaspahić u seniorkoj kategoriji do 62 kg, David Marušić seniori do 74 kg, Ajna Makaš seniorke do 53 kg, Emir Radeljaš kadeti preko 65 kg, Hamza Bahtanović kadeti do 49 kg, Laura Kujačić, mlađe kadetkinje do 27 kg, Ejla Makaš, mlađe kadetkinje do 30kg. Bronzanu medalju osvojili su Timur Subašić juniori do 73 kg i Džejla Makaš juniorke do 49 kg i bez plasmana su Ahmed Smajović kadeti preko 65 kg i Emin Demić, mlađi kadeti do 36 kg - saopćeno je iz kluba.



Istakli su da takmičari redovno ostvaruju zapažene rezultate, što je, kako kažu, rezultat sistematskog programiranja i planiranja, pogotovo kada je riječ o internacionalnim nastupima, svih uzrasta i selekcija.



Iz stručnog štaba kluba zahvalili su se taekwondo klubu Koryo iz Podgorice, organizatoru turnira na gostoprimstvu, kao i čelnicima Medrese u Tuziju.





