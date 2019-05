Američki bokser Deontay Wilder (33) brutalno je u Brooklynu nokautirao sunarodnjaka Dominica Breazealea (33) nakon dvije minute i 17 sekundi borbe.

Foto: AFP

Samopouzdani svjetski prvak u ring je ušao s maskom i krunom, a desnicom je srušio nesretnog Breazeale, koji dugo nije mogao ustati.



Wilder je devetom odbranom WBA pojasa svjetskog teškaškog prvaka ušao u Top 10 svih vremena.







Naime, najviše odbrana imaju Joe Lewis (25), Larry Holmes (19), Vladimir Kličko (18), Tommy Burns (11) i Muhammad Ali (10), dok Mike Tyson, Joe Frazier i Lennox Lewis imaju po devet odbrana.



Wilder je u 42 borbe u karijeri pobijedio na 41 meču, 40 puta je nokautirao protivnika, a jednom je došlo do remija - protiv Tysona Furyja.



"Izašlo je sve iz mene. Znam da je u najavi meča bilo puno animoziteta, haosa i mržnje među nama, a u ringu je sve izašlo van. I zato je boks sjajan. Rekao sam mu da ga volim i da želim da ode kući porodici. Katkad kažemo puno toga, ali nakon borbe se zagrlimo i poljubimo. Da je barem cijeli svijet takav, da svi sami riješimo razmirice i ostanemo živi. Razumem Furyja. Kad tako posrneš, moraš se sabrati. Doći će do našeg revanša, kao što će i do ostalih željenih borbi. Pregovara se i o onoj s Joshuom, nijedna vrata nisu zatvorena. Samo je previše ljudi i mišljenja uključeno. Red je da naši timovi sjednu i sve dogovore, na radost navijača. Ovdje rizikujemo živote, dajte nam onda da izgladimo nesuglasice", rekao je Wilder nakon meča, prenosi Klix.





