Erko Jun došao je do svoje treće MMA pobjede. Model rodom iz BiH, a u posljednje vrijeme sve ozbiljniji MMA borac, nokautirao je do sada najozbiljnijeg protivnika. Akop Szostak pao je za samo pola minute.

Foto: 24sata.info

Meč koji je imao vrlo ozbiljan uvod uz jako puno prepucavanja završio je jako brzo. Erko Jun potvrdio je koliko jako može udariti, ali i koliko je ozbiljno shvatio svoju MMA avanturu te koliko kvalitetno radi u UFD Gymu. Tehnički je odradio sjajnu borbu i završio sve prije nego je uspio primiti pravi udarac.



Borba je trajala tačno 38 sekundi, a tek nešto manje od toga bilo je potrebno do prvog pravog napada i prvog tačno pogođenog udarca. Radilo se o desnom krošeu Juna koji je katapultirao Szostaka u nazad i ovaj je brzo na leđima. Nije se poljski body builder snašao pa je Jun brzo na njemu i uslijedili su aperkati. Prvih nekoliko Szostak je blokirao, no nakon toga isti kreću prolaziti, on pada na koljena i borba je bila gotova.



Iako je Jun bio favorit, rijetko ko je očekivao ovako brzo pobjedu, no ovaj 28-godišnjak je dokazao kako u MMA nije došao samo uzeti novce. On će pokušati biti ozbiljan MMA borac, a prema tome je krenuo i više nego dobro. Tri meča, tri pobjede i sve tri nokautom. Poljaci bi ga sad mogli upariti s nekim ozbiljnijim imenom, a nema sumnje kako će publika s veseljem čekati njegovu iduću borbu, prenosi fightsite.hr.







(24sata.info)