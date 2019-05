Bosanskohercegovački bokser Edin Puhalo, alijas Iron Puki, koji je prije nekoliko sedmica postao i prvak Evrope u WBO Federaciji, 26. maja pred sobom ima novi izazov i to pred domaćom publikom.

Foto: Fena

Iron Puki će, naime, u Mostaru, odmjeriti snage protiv iskusnog Mađara Mate Kristofa. Međutim, prvak Evrope u WBO verziji želi nastaviti niz pobjeda i u svom 18. meču.



- Kristof je izuzetno jak i kvalitetan borac, a svojevremeno je boksao i za juniorskog WBO prvaka svijeta. Međutim, u dosadašnjih 17 borbi imam 16 nokauta i maksimalan učinak, a želim da tako ostane i nakon ovog meča. Protivnika itekako respketujem, ali on dolazi na noge prvaku Evrope i pred domaćom publikom želim odboksovati svoj najbolji meč - najavljuje bh. bokser.



Puhalo se nalazi u odličnoj formi, koju održava još od meča protiv Kurzawe za titulu prvaka Evrope. Napravio je tek malu pauzu, te odmah nastavio sa treninzima, kako bi bio spreman za izazove koji ga očekuju.



- Prvi dio priprema sam uradio na Bjelašnici, a drugi dio u Iron Puki Boxing kampu, tako da sam maksimalno spreman za ono što me očekuje. Meč je predviđen da traje šest rundi i bit će posljednja predborba na bokserskoj gali u Mostaru. Uz to, ovaj meč mi je ujedno i generalna provjera forme pred veliki spektakl, kojeg namjeravamo organizovati u BiH, gdje ću braniti pojas prvaka Evrope u WBO Federaciji. Nadam se da ću imati podršku i od sponzora i države za ovaj bokserski spektakl, te bih želio ovaj meč u Mostaru iskoristiti kako bih poslao snažnu poruku svima da i Bosna i Hercegovina ima svoje šampione - dodao je Puki, inače 12. izazivač za svjetskog WBO prvaka, što je ogroman uspjeh, s obzirom na to da u njegovoj kategoriji ima skoro 1.200 boksera.



- Na toj listi se nalaze i svjetski poznati profesionalci, koji su svojevremeno bili olimpijski i svjetski prvaci, zatim prvaci Evrope ili interkontinentalni prvaci. Međutim, osim Edina Puhala, nikad niko iz Kantona Sarajevo nije se našao mešu izazivačima i njegov uspjeh treba da bude na ponos gradu Sarajevu i cijeloj Bosni i Hercegovini - kaže Redžo Dedajić, predstavnik bokserske promotorske kuće Kety, koja je zadužena za karijeru Iron Pukija.



(Fena)