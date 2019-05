Nedžad Husić, član Taekwondo kluba Novi Grad Sarajevo, plasirao se na Svjetskom taekwondo prvenstvu za seniore u Mančesteru među osam najboljih boraca svijeta.

Husić je nakon, što je prošle godine na Prvenstvu svijeta za juniore, osvojio 3. poziciju i bronzanu medalju, ove godine prvi put nastupio u seniorskoj konkurenciji do 68 kg.



U prvom kolu je porazio predstavnika Azerbejdžana, trećeplasiranog sa prethodnog prvenstva svijeta, te u narednim borbama pobijedio predstavnike Čilea i Srbije i nažalost u borbi za medalju izgubio od predstavnika Rusije, Alexeya Denisenka, inače 2. nosioca sa svjetske rang liste.



Nedžad Husić je plasmanom među osam najboljih takmičara svijeta ostvario najveći taekwondo rezultat za Bosnu i Hercegovinu do sada u seniorskoj konkurenciji.



U sastavu bh. selekcije još je ostao nastup Emira Kaljanca, takođe člana sarajevskog Novog Grada i Karla Galića, člana Poskoka iz Posušja, koji nastupaju prekosutra.



Takmičare vodi trener nacionalne selekcije Haris Husić.



- Ovo je izvanredan rezultat za našu državu, a posebno za taekwondo klub Novi Grad Sarajevo, koji je u nekoliko zadnjih godina, neprikosnoven sa rezultatima na nacionalnom nivou, a i u okruženju je u samom vrhu. Nedžad Husić je poražen u borbi za medalju, i mi smo iskreno ostvarili cilj, zbog kojeg smo i otišli, a to je prikupljane bodova na svjetskoj rank listi. Husić nakon ovog nastupa dobija 25 bodova što će ga dovesti na 70 poziciju na Svjetskoj rank listi, što je ogroman napredak od kada je počeo nastupati u seniorskoj konkurenciji. Njega u nastavku sezone još očekuje nekoliko turnira G klase i Evropsko seniorsko prvenstvo u Italiji - izjavio je trener Haris Husić.



On je izrazio uvjerenje da uspjesi neće izostati uz podršku, između ostalih, Općine Novi Grad Sarajevo, Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i Federalnog ministarstva kulture i sporta, saopćeno je iz Taekwondo kluba Novi Grad Sarajevo.



