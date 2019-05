Podjelom medalja u kategoriji džudistkinja do 63 kilograma spuštena je zavjesa na još jedan Evropski Judo kup za seniore i seniorke koji je po 14. put izuzetno uspješno organizovao Džudo savez Bosne i Hercegovine.

Foto: Fena

Judo kup je poče jučer u dvorani KSC "Sabit Hadžić" na Ilidži.



Upravo se u konkurenciji džudistkinja do 63 kilograma bronzom okitila bh. reprezentativka Anđela Samardžić koja je u borbi za treće mjesto savladala Crnogorku Mirjanu Milić - saopćeno je iz Džudo saveza BiH.



Bronza je pripala i Slovenki Zarji Tavčar, dok je Švicarkinja Carina Hildebrand u finalu porazila Chiaru Cacchione iz Italije.



Prvo zlato Rusiji na 14. izdanju Evropskog Judo kupa donijela je Elizaveta Stepanova koja je u finalu kategorije do 48 kilograma savladala Saru Matijević iz Hrvatske.



Bronzana odličja su osvojile Priscilla Morand (Mauricijus) i Ivana Nikolić (Crna Gora), a u mečevima za treće mjesto bile su bolje od bh. predstavnica Ane Marije Brkić i Monike Zadro.



Mađarka Emoke Knetig trijumfovala je u konkurenciji do 52 kilograma, nakon što je bila bolja od reprezentativke Švicarske Tamare Silve, dok je Ines Beischmit pobjedom nad Hrvaticom Tenom Sikić Njemačkoj donijela drugo zlato.



Medalje u kategoriji do 60 kilograma za džudiste otišle su u Sloveniju i Izrael. Najsjajnije odličje pripalo je Matjažu Trbovcu koji je u finalu savladao Izraelca Alona Aharona, a bronze su pripale Noamu Leibi i Davidu Starkelu.



Jedinu zlatnu medalju za Srbiju osvojio je Denis Jurakić u kategoriji do 66 kilograma. Srbijanski reprezentativac je vjerovatno najspektakularnijim bacanjem na ovogodišnjem Evropskom Judo kupu savladao Izraelca Omera Shaimana, dok su dvije bronze otišle u Finsku.



Zahvaljujući Lashi Lomidzeu druga zlatna medalja je pripala Rusiji, i to u konkurenciji džudista do 73 kilograma.



Nauspješnija nacija 14. Evropskog Judo kupa je Crna Gora s tri zlata, jednim srebrom i jednom bronzom. Druga je Mađarska s tri zlata i tri bronze, dok je treća Njemačka s po dva zlata, dva srebra i dvije bronze. Bosna i Hercegovina je osvojila jedno srebro i četiri bronze, a sigurno da bi broj medalja bio veći da su nastupili Larisa Cerić i Harun Sadiković, koje su spriječile povrede.



I ovoga puta je Džudo savez BiH dobio visoke ocjene od Evropske judo unije za organizaciju Evropskog Judo kupa - navodi se u saopćenju.



