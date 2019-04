Seniorska karate reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je odlične rezultate na 21. balkanskom prvenstvu, održanom od 25. do 27. aprila u Čačku.

Bh. karataši i karatašice ukupno su osvojili 10 medalja, po dva zlata i srebra i šest bronzi.

U ukupnom poretku Bosna i Hercegovina je u konkurenciji osam zemalja učesnica zauzela četvrto mjesto.

Najsjajnija odličja osvojila je Mirnesa Bektaš, u kategoriji više od 68 kg, i muška reprezentacija u ekipnim borbama. Srebrene medalje izborili su Hamza Čajić (do 84 kg) i Luka Vuković (više od 84 kg), dok su bronze osvojili Zenira Bektaš (do 61 kg), Eldin Hajdarpašić (do 60 kg), Anes Čongo (više od 84 kg), Aldin Mahmutović (više od 84 kg), te ženske reprezentacije u ekipnim borbama i katama.

Tim povodom u utorak, 30. aprila, će se održati pres-konferencija Karate saveza BiH, u Hotelu Terme na Ilidži u 11.00 sati.

(FENA )