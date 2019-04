Bosanskohercegovačka biciklistkinja Lejla Tanović i Slovak Martin Haring ukupni su pobjednici etapne UCI S2 utrke Grand Prix Banja Luka koja se održavala kroz pet etapa na Kastelu i Banj brdu u Banjoj Luci.

Pobjednici su osvojili po 80 UCI bodova koji se računaju za kvalifikacionu normu za olimpijske igre u Tokio 2020.



Najbolja bh. biciklistkinja i takmičarka profesionalnog Brujula Bike Racing Teama je na prvoj hronometarskoj etapi radi tehničkog problema s biciklom zauzela 4. mjesto dok je pobjedu odnijela Njemica Lia Schrievers. Schrievers je bila vodeća u generalnom plasmanu i držala žutu majicu sve do pretposljednje etape koja je ujedno bila i najteža u dužini od 63 kilometra a na kojoj je pobjedu odnijela Tanović sa više od devet minuta prednosti u odnosu na Njemicu.



- Bila je ovo izuzetno taktička utrka s obzirom na to da su etape kratke i ravne. Međutim, naša taktika da se čuvam u prvim etapama kako bih napravila prednost na najtežoj četvrtoj etapi se pokazala kao dobitna. Posljednju petu etapu sam odvozila rutinski u kojoj sam sačuvala svoju prednost u ukupnom poretku te se čuvala od tehničkog problema ili pada. Bilo je veoma interesatno boriti se sa Liom kroz pet dana utrkivanja i na kraju osvojiti vrijednih 80 UCI bodova - rekla je Tanović.



Na utrci je učestvovao veliki broj profesionalnih biciklista iz 18 zemalja koji osvajanjem UCI bodova ostvaruju normu za olimpijske igre.



- Nakon prvog dana gdje smo imali zaista malo sreće Lejla je pokazala svoje iskustvo i u narednim etapama vozila samouvjereno i pametno. Veoma me raduje Lejlina forma koja je konstatno u porastu te vozi svoju najbolju sezonu do sada što je dokazala osvajanjem najvećeg broja UCI bodova na jednoj utrci. Zasigurno da je pomogla i publika koja je Lejlu bodrila tokom svih pet dana utrkivanja - rekao je selektor reprezentacije BiH Amar Njemčević.



