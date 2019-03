Na Balkanskom prvenstvu za seniore i seniorke koje se danas i sutra održava u Tirani bh. reprezentativci postali su prvaci Balkana - Igor Đurica u kategoriji do 60 kg, Toni Miletić do 90 kg, Aleksandra Samardžić do 70 kg, Sabina Haračić do 78 kg i Jelena Arnautović u kategoriji preko 78 kg.

Foto: Agencije - 24sata.info

Također, srebrene medalje su osvojili Vuk Elez u kategoriji do 81 kg, Hadis Jerlagić do 100 kg, Vasilije Vujičić u kategoriji preko 100 kg i Anđela Samardžić u kategoriji do 63 kg.

Bronzane medalje osvojili su Husein Gegić u kategoriji do 66 kg, Nikola Boljanović do 73 kg, Božidar Vučurević do 81 kg, Nikola Pljevaljčić do 90 kg, Rajko Mirković u kategoriji preko 100 kg, Ana Marija Brkić do 48 kg, Lejla Sejdinović do 57 kg i Lolita Furundžija u kategoriji do 78 kg.

- Ovo je još jedna potvrda besprijekornog rada najtrofejnijeg olimpijskog sporta u BiH koji na svim međunarodnim takmičenjima pronosi slavu bosanskohercegovačkog sporta - saopćeno je iz Judo saveza BiH.

(FENA)