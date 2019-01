Amerikanka Mikaela Shiffrin nastavila je ovosezonsku dominaciju u Svjetskom kupu. Ovoga puta slavila je u veleslalomu u italijanskom Kronplatzu te tako stigla do čak desete pobjede u sezoni.

Mikaela Shiffrin / 24sata.info

Shiffrin je bila izuzetno ubjedljiva u prvoj vožnji u kojoj je stekla nedostižnu prednost od više od sekunde. U drugoj se rutinski spustila niz stazu bez rizika i slavila sa sekundom i 21 stotinkom ispred drugoplasirane Francuskinje Tesse Worley. Treće mjesto zauzela je domaća skijašica Marta Bassino koja je za pobjednicom zaostala sekundu i 57 stotinki.



Nevjerovatno zvuči podatak da je američka skijašica slavila u više od polovine do sada odvezenih trka Svjetskog kupa. Održano ih je 19, a Shiffrin je slavila u deset, i to ne samo u tehničkim disciplinama slalomu i veleslalomu, nego ima i dva trijumfa u superveleslalomu. Do kraja ove sezone Svjetskog kupa ostalo je još 18 trka, pa se čini da bi Shiffrin mogla srušiti rekord legendarne švajcarske skijašice Vreni Schneider, koja je u sezoni 1998/99 slavila u 14 navrata.



Naravno, Amerikanka ubjedljivo vodi u ukupnom poretku Svjetskog kupa sa 1.394 boda, čak 496 više od drugoplasirane Slovakinje Petre Vlhove. Shiffrin vodi i u trci za Mali kristalni globus u slalomu, veleslalomu i superveleslalomu.





(AA)