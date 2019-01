Austrijski skijaš Marcel Hirscher pobjednik je slaloma kojeg su skijaši u nedjelju vozili u Adelbodenu za Svjetski kup, a hrvatski skijaš Elias Kolega zauzeo je šesto mjesto što mu je najbolji plasman u karijeri.

Hirscher je slavio u Adelbodenu i u nedjelju, nakon što je u subotu pobijedio u veleslalomu, s vremenom 1:47.37, a Kolega, koji je dugo bio vodeći u drugoj vožnji, šesti je s vremenom 1:49.34 i zaostatkom od 1,97 sekunde za pobjednikom. Za Hirschera je ovo 67. pobjeda u Svjetskom kupu i 16. postolje u Adelbodenu.



Drugo mjesto je zauzeo Francuz Noel Clement s vremenom 1:47.87, a treće Norvežanin Henrik Kristoffersen s vremenom 1:48.08.



Najbolji plasman do sada za 22-godišnjeg Kolegu, koji je danas u Adelbodenu imao startni broj 48., bilo je 20. mjesto na Sljemenu. Drugi hrvatski predstavnik u drugoj vožnji Istok Rodeš pogriješio je u prvom dijelu staze i nije ju uspio završiti. Matej Vidović i Filip Zubčić nisu se uspjeli plasirati u drugu vožnju.



Nakon današnje utrke Hirscher je povećao svoju prednost u poretku skijaša u slalomu, on sada ima 436 bodova, drugi je Švicarac Daniel Yule sa 278 bodova, a treći Henrik Kristoffersen sa 269 bodova. Od Hrvata najbolje je plasiran u poretku skijaša Istok Rodeš na 19. mjestu sa 72 boda, drugi je Kolega na 26. mjestu sa 51 bodom, a Vidović je na 27. mjestu sa 49 bodova.



I u ukupnom poretku je Hirscher prvi sa 976 bodova, drugi je Kristoffersen sa 571 bodom, a treći je Francuz Pitaurault sa 494 boda. Rodeš je u ukupnom poretku 54. sa 72 boda, Kolega je 71. sa 51 bodom, Vidović 73. sa 49 bodova, a Zubčić je 80. sa 36 bodova.



Adelboden, rezultati slaloma za skijaše:



1. Marcel Hirscher (Aut) 1:47.37

2. Clement Noel (Aut) 1:47.87 +0.50

3. Henrik Kristoffersen (Nor) 1:48.08 +0.71

4. Alex Pintaurault (Fra) 1:48.10 +0.73

5. Ramon Zenhaueusern (Švi) 1:48.34 +0.97

6. ELIAS KOLEGA (HRV) 1:49.34 +1.97





