Ženska odbojkaška reprezentacija BiH sutra u Lukavcu ima priliku ostvariti povijesni uspjeh i prvi put se plasirati na Evropsko prvenstvo. Uslov je bilo kakva pobjeda protiv Rumunije, a u taboru naše selekcije optimizma ne nedostaje.

Potvrdilo se to na današnjoj konferenciji za novinare u Tuzli, gdje su se obratili selektor Goran Nešić, kapitenica Sanja Kojić - Đurić, te predsjednik OS BiH Alija Fatić.



-Sutra je svaka pobjeda važna, jer BiH i Rumunija imaju po tri pobjede i ko sutra trijumfuje bilo kakvim rezultatom ide na EP – rekao je selektor Nešić.



Ponovio je da je sutrašnja utakmica 6. kola grupe F kvalifikacija za EP historijski trenutak za bh. odbojku.



-Plasman na EP bio bi veliki impuls za razvoj naše odbojke. Nadam se da ćemo u BiH imati još 10 igračica kao što je ovih 14 koje sada imamo. Sve je u našim rukama. Gošće dobro poznajemo, jer smo ih tamo pobijedili 3:2 nakon što su one dobile prva dva seta. Tamo smo slavili i nadam se da ćemo isto ponoviti u Lukavcu - kazao je Nešić uputivši poruku navijačima da dođu u što većem broju na utakmicu i uživaju u igri naših djevojaka.



Uime igračica govorila je kapitenica Sanja Kojić-Đurić, koja je svojevremeno igrala u Tuzli i bila je miljenica ljubitelja odbojke.



-Kao kapiten mogu reći da je atmosfera u ekipi sjajna. Zajednički se trudimo od treninga do treninga, od utakmice do utakmice da postignemo što više. Ova utakmica nam može donijeti odlazak na Evropsko prvenstvo i nadam se da će se to dogoditi. Sve od nas zavisi, ali i od naših navijača. Uz podršku publike lakše ćemo doći do uspjeha, a želimo ga zajednički proslaviti - poručila je kapitenica naše reprezentacije.



Optimizma ne manjka ni kod Edine Selimović, koja je ponovila da u reprezentaciji vlada sjajna atmosfera i da je to dobar predznak pred sutrašnju utakmicu.



- Sve dišemo kao jedna. Ako smo Rumunke mogli pobijediti na njihovom terenu, vjerujem da možemo i u Lukavcu. Bitno je da publika bude uz nas, a ne sumnjam da će djevojke dati sve od sebe da ostvarimo povijesni uspjeh za bh. odbojku – kazala je Selimović.



Novinare je zanimalo zašto se utakmica ne igra u dvorani Mejdan u Tuzli, koja prima daleko veći broj publike nego lukavačka dvorana, gdje su, uzgred rečeno, sve ulaznice rasprodate.



-Željeli smo organizirati meč u Mejdanu, ali nam je traženo da platimo 10.000 maraka, a mi smo nudili 7.000. Mislim da je za jednu odbojkašku utakmicu previše novca traženo, dok smo u Lukavcu sve dobili besplatno – objasnio je Fatić.



Utakmica BiH – Rumunija igra se sutra u Sportskoj dvorani u Lukavcu od 17 sati.



