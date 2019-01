Japanski skakač Ryoyu Kobayashi bio je najbolji i na trećoj postaji Turneji četiri skakaonice u Innsbrucku te je uoči posljednjeg natjecanja u nedjelju u Bischofshofenu, napravio veliki korak ka naslovu ukupnog pobjednika Turneje.

Arhiv / 24sata.info

Nakon što je u proteklih pet dana slavio u Oberstdorfu i Garmisch-Partenkirchenu, 22-godišnji Japanac u petak je zahvaljujući skokovima od 136,5 i 131 metar u Innsbrucku došao do svoje sedme pobjede u karijeri, a svih sedam ostvario je u ovoj sezoni Svjetskog kupa skijaša skakača.



Drugi je bio Austrijanac Stefan Kraft, a treći Norvežanin Andreas Stjernen.



U poretku Turnira četiri skakaonice Kobayashi ima 815,9 bodova, 45,5 bodova više od najbližeg pratitelja Nijemca Markusa Eisenbichlera.



Ako Kobayashi dođe do pobjede u Bischofshofenu za dva dana, postat će tek treći skakač u 67 godina dugoj povijesti Turneje četiri skakaonice koji je uspio biti najbolji na sva četiri natjecanja u jednoj sezoni.



Prije njega to je za rukom pošlo Nijemcu Svenu Hannawaldu 2002. godine i Poljaku Kamilu Stochu prošle godine.



Rezultati natjecanja u Innsbrucku:



1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 267,0 (136,5/131,0)

2. Stefan Kraft (AUT) 254,2 (129,5/130,5)

3. Andreas Stjernen (NOR) 242,7 (130,0/126,0)

4. Stephan Leyhe (GER) 239,1 (129,0/127,5)

5. Kamil Stoch (POL) 234,1 (126,5/131,0)

6. Yukiya Sato (JPN) 231,4 (129,0/123,5)

7. Killian Peier (SUI) 230,6 (127,0/123,0)

8. Richard Freitag (GER) 230,0 (128,0/124,0)

9. Roman Koudelka (CZE) 228,4 (123,0/125,0)

10. Timi Zajc (SLO) 226,6 (130,0/119,5)



Poredak na turneji:



1. Ryoyu Kobayashi (Jap) 815,9 bodova

2. Markus Eisenbichler (Njem) 770,4

3. Andreas Stjernen (Nor) 766,2

4. Kamil Stoch (Polj) 750,9

5. Stephan Leyhe (Njem) 748,1

6. Roman Koudelka (Češ) 746,6

7. Dawid Kubacki (Polj) 742,5

8. Timi Zajc (Slo) 741,3

9. Robert Johansson (Nor) 729,9

10. Daniel Huber (Aut) 726,8



Poredak Svjetskog kupa:



1. Ryoyu Kobayashi (Jap) 856 bodova

2. Piotr Zyla (Polj) 509

3. Kamil Stoch (Polj) 482

4. Karl Geiger (Njem) 368

5. Stephan Leyhe (Njem) 361

6. Johann Andre Forfang (Nor) 346

7. Stefan Kraft (Aut) 291

8. Markus Eisenbichler (Njem) 284

9. Jevgenij Klimov (Rus) 276

10. Robert Johansson (Nor) 274

(FENA)