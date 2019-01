Sportska 2019. godina neće donijeti velike događaje poput Olimpijskih igara, ali će ipak obilovati takmičenjima, svjetskim i kontinentalnim, koja će plijeniti pažnju ljubitelja sporta.

Prvo veliko takmičenje koje je na rasporedu u 2019. godini je Svjetsko prvenstvo za rukometaše, koje će se održati u Njemačkoj i Danskoj. Na smotri najboljih svjetskih rukometaša od selekcija iz regiona nastupiće Hrvatska, Srbija i Makedonija. Slovenija koja je trebala braniti bronzu za prethodnog Svjetskog prvenstva nije se plasirala, nakon što je u baražu eliminisana od Mađarske. U užem krugu favorita ponovo će biti branilac naslova Francuska, evropski šampion Španija, ali i domaćini turnira Njemačka i Danska. U igri za medalje mogli bi biti još Švedska, Norveška, Hrvatska. Svjetsko prvenstvo održaće se od 10. do 27. januara, a utakmice će se igrati u Copnehagenu, Herningu, Berlinu Kolnu, Hamburgu i Minhenu, javlja Anadolu Agency (AA).



Prvi Grand Slam teniski turnir sezone igraće se u Melbourneu. Naslov pobjednika Australian Opena braniće Švajcarac Roger Federer, a pobjednice Dankinja Karoline Wozniacki. Turnir je na rasporedu od 14. do 27. januara.



Za treći dan februara zakazan je 53. po redu Superbowl u američkom fudbalu. Domaćin najveće utakmice NFL-a ovoga puta biće stadion u Atlanti.



Svjetsko prvenstvo u alpskom skijanju održaće se od 5. do 17. februara u švedskom Areu. Biće to treći put da je Are domaćin najboljim svjetskim skijašima i skijašicama.



U februaru Bosna i Hercegovina, odnosno Sarajevo i Istočno Sarajevo biće u centru pažnje ljubitelja zimskih sportova u Evropi. Naime, ova dva grada od 9. do 16. februara biće domaćini Evropskog zimskog olimpijskog festivala mladih. Ovaj veliki sportski događaj za mlade okupiće oko 1.600 sportista iz 46 zemalja, koji će se nadmetati u osam sportova: alpskom skijanju, biatlonu, ski trčanju, umjetničkom klizanju, hokeju na ledu, schort tracku, snowboardingu i curlingu. Borilišta će biti na olimpijskim planinama Jahorini, Bjelašnici i Igmanu te u dvoranama Zetra i Skenderija u Sarajevu, Slavila u Istočnom Sarajevu i Peki na Palama.



Finale UEFA Lige šampiona 1. juna u Madridu



Još jedan veliki sportski događaj za mlade održaće se u regionu, tačnije u Zagrebu. Od 4. do 10. marta glavni grad Hrvatske biće domaćin Svjetsko juniorskog prvenstva u umjetničkom klizanju.



Od događaja u martu vrijedi još izdvojiti početak nove sezone šampiona Formule 1. Najbrži cirkus na svijetu krenuće 17. marta trkom za Veliku nagradu Australije u Melbourneu. Naslov šampiona u konkurenciji vozača braniće Lewis Hamilton, a konstruktora Mercedes. Sezona će biti zaključena 1. decembra 2019. godine trkom za Veliku nagradu Abu Dhabija.



April neće biti pretjerano bogat sportskim događajima, ali maj donosi nekoliko zanimljivih takmičenja. Svjetsko prvenstvo u hokeju na ledu održaće se od 10. do 26. maja u Slovačkoj. Naslov svjetskih šampiona iz 2018. godine braniće reprezentacija Švedske.



Od 17. do 19. maja na rasporedu je Final foru Eurolige za košarkaše. Ovoga puta domaćin je španska Vitoria, a utakmice će se igrati u areni “Fernando Buesa“. Titulu šampiona Evrope ove sezone brani Real Madrid.



Kraj maja i početak juna tradicionalno je rezervisan za drugi Grand Slam sezone Roland Garros. Španac Rafael Nadal u muškom singlu i Njemica Simona Halep u ženskoj braniće naslov pobjednika.



Čast da ugosti finale Lige Evrope u fudbalu za sezonu 2018/19 pripala je azerbejdžanskom Bakuu. Utakmica će se igrati 29. maja na Olimpijskom stadionu. Prvog dana juna na stadionu Wandametropolitano u Madridu odigraće se finale Lige šampiona u fudbalu.



Prvi finalni turnir Lige nacija u fudbalu održaće se od 5. do 9. juna u Portugalu. Plasman među četiri najbolje selekcije izborili su domaćin Portugal, te Švajcarska, Engleska i Holandija. Utakmice će se igrati u Portu i Guimaraesu, a polufinalu će se sastati Portugalci i Švajcarci, odnosno Englezi i Holanđani. Pobjedniku Lige nacija pripašće novčana nagrada od šest miliona eura, drugoplasiranom 4,5, trećeplasiranom 3,5 i posljednjem 2,5.



U junu će definitivno moći uživati zaljubljenici u fudbal, jer osim završnog turnira Lige nacija na programu će biti dva kontinentalna prvenstva. Afrički kup nacija održaće se od 15. juna do 13. jula, a nakon što je domaćinstvo oduzeto Kamerunu turnir će organizovati Egipat ili Južna Afrika. Odluka će biti donesena 9. januara 2019. godine. Afrički tron će braniti Kamerun.



Copa America u fudbalu održaće se u Brazilu od 14. juna do 7. jula. Osim deset južnoameričkih reprezentacija, kao gosti su pozvani Katar i Japan. Naslov šampiona Južne Amerike braniće Čile.



Vrijedi spomenuti da će se u Italiji i San Marinu od 16. do 30. juna održati Evropsko prvenstvo U21 reprezentacija u fudbalu. Region će na ovom takmičenju predstavljati Hrvatska i Srbija.



Juni i juli će definitivno biti izuzetno bogati kvalitetnim fudbalom, naglašava AA, jer će se u Kosta Riki, Sjedinjenim Američkim Državama i jednoj zemlji Kariba održati Gold cup, takmičenje reprezentacija Sjeverne i Centralne Amerike te Kariba. Pobjednički pehar braniće selekcija SAD-a.



Druge Evropske igre održaće se u Minsku od 21. do 30. juna. Učešće je najavilo preko 4.000 sportista, koji će se takmičiti u 15 sportova.



Gust raspored u junu i julu dodatno će dopuniti i Evropsko prvenstvo za košarkašice. Takmičenje će se održati Latviji i Srbiji od 27. juna do 7. jula, a titulu će braniti Španija.



Početak jula ponovo je rezervisan za jedan od najvećih teniskih turnira na svijetu Wimbledon. Treći Grand Slam sezone igraće se od 1. do 14. jula, a pehar će braniti Srbijanac Novak Đoković u muškoj i Njemica Angelique Kerber u ženskoj konkurenciji.



Od 12. do 28. jula na programu je i Svjetsko prvenstvo u vodenim sportovima. Domaćin će biti južnokorejski Gwangju, a sportisti će se za medalje boriti u plivanju, skokovima u vodu, sinhronizovanom plivanju, vaterpolu i plivanju na duge staze. Muški vaterpolo turnir biće posebno zanimljiv za region, jer će Hrvatska braniti zlato, a Srbija bronzu.



Duel pobjednika Lige šampiona i Lige Evrope u fudbalu, tačnije utakmice Superkupa Evrope, zakazan je za 14. august na Vodafone Parku u Istanbulu.



Mundobasket u Kini od 31. augusta do 15. septembra



Jedan od događaja, koji će obilježiti 2019. godinu, je Svjetsko prvenstvo za košarkaše koje će se od 31. augusta do 15. septembra održati u Kini. Titulu svjetskog šampiona, osvojenu 2014. godine u Španiji, braniće Sjedinjene Američke Države. Po prvi put na SP u Kini nastupiće 32 reprezentacije, koje će biti podijeljene u osam grupa sa po četiri ekipe. Utakmice će se igrati u Pekingu, Nanjingu, Shanghaiju, Wuhanu, Dongguanu, Fushanu, Guangzhou i Szenzhenu.



Od 26. augusta do 9. septembra na rasporedu je četvrti Grand Slam turnir sezone US Open. Titulu će braniti Srbijanac Novak Đoković u muškoj, a Japanka Naomi Osaka u ženskoj singl konkurenciji.



Slovenija će zajedno sa Belgijom, Holandijom i Francuskom od 13. do 29. septembra biti domaćin Evropskog prvenstva za odbojkaše. Biće to prvi put da se takmičenje održava u četiri zemlje, a naslov šampiona Evrope pokušaće odbraniti reprezentacija Rusije.



Krajem septembra počeće još jedan veliki svjetski sportski događaj. Riječ je o Svjetskom atletskom prvenstvu, koje će se od 27. septembra do 6. oktobra održati na stadionu Khalifa u glavnom katarskom gradu Dohi.



Posljednja tri mjeseca 2019. godine neće biti pretjerano bogata sportskim dešavanjima. Uz završnicu šampionata Fomule 1, vrijedi izdvojiti Svjetsko prvenstvo za rukometašice koje će se od 30. novembra do 15. decembra održati u Japanu, a naslov najboljih braniće Francuska, koja je i aktuelni evropski šampion.

