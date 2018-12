Japanac Ryoyu Kobayashi pobjednik je prvog natjecanja 67. izdanja "Novogodišnje turneje" skijaša skakača održanog u nedjelju u Oberstdorfu, vodeći skakač u ukupnom redoslijedu ovosezonskog Svjetskog kupa slavio je sa samo 0.4 boda prednosti u odnosu na drugoplasiranog Nijemca Markusa Eisenbichlera, dok je treće mjesto zauzeo Austrijanac Stefan Kraft sa 1.8 bodova manje od Kobayashija.

Foto: 24sata.info

Za 22-godišnjeg Kobayashija ovo je peta pobjeda u Svjetskom kupu u karijeri, a svih pet ostvario je ove sezone.



U ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa Kobayashi je vodeći sa 656 bodova, drugo i treće mjesto drže Poljaci Piotr Žyla i Kamil Stoch, koji su bili šesti odnosno osmi u nedjelju, sa 485 i 397 bodova, prenosi Hina.



Sljedeće natjecanje skakači će tradicionalno imati na Novu godinu u Garmisch-Partenkirchenu, a potom se "Turneja" seli u Austriju gdje će se održati natjecanja u Innsbrucku 4. siječnja i Bischofshofenu 6. siječnja.



REZULTATI:



1. Ryoyu Kobayashi (Jap) 282.3 (138,5/126,5)

2. Markus Eisenbichler (Njem) 281.9 (133,0/129,0)

3. Stefan Kraft (Aut) 280.5 (131,0/134,5)

4. Andreas Stjernen (Nor) 278.2 (132,5/131,0)

5. Dawid Kubacki (Polj) 269.8 (128,5/133,5)

6. Piotr Žyla (Polj) 268.3 (133,0/126,5)

7. Robert Johansson (Nor) 268.0 (129,0/125,0)

8. Kamil Stoch (Polj) 267.6 (127,0/131,0)

9. Timi Zajc (Slo) 266.0 (127,0/125,5)

10. Daniel Huber (Aut) 265.2 (129,0/124,0)



REDOSLIJED U SVJETSKOM KUPU:



1. Ryoyu Kobayashi (Jap) 656

2. Piotr Žyla (Polj) 485

3. Kamil Stoch (Polj) 397

4. Karl Geiger (Njem) 349

5. Johann Andre Forfang (Nor) 327

6. Stephan Leyhe (Njem) 275

7. Jevgenij Klimov (Rus) 249

8. Robert Johansson (Nor) 238

9. Stefan Kraft (Aut) 211

10. Timi Zajc (Slo) 208





(FENA)