Bosna i Hercegovina je spremna da oživi olimpijski duh, poručio je na današnjoj konferenciji za medije u Sarajevu direktor EYOF-a za 2019. Senahid Godinjak, potvrdivši da su gradovi Sarajevo i Istočno Sarajevo spremni za realizaciju najvećeg olimpijskog festivala za mlade sportiste između 14 i 18 godina.

Foto: Fena

Od 9. do 16. februara 2019. sportska borilišta gradova domaćina ugostit će više od 1.500 takmičara iz 46 evropskih zemalja.



Najveći sportski događaj za mlade Evrope, koji promoviše vrijednosti i ideale sadržane u Olimpijskoj povelji, kao i mir, suživot i fair play, podržat će i Coca-Cola u Bosni i Hercegovini, koja u 2019. godini slavi i 50. godina poslovanja u zemlji.



- Čini me sretnim i ponosnim da se mogu zahvaliti uime mladih i cijelog EYOF tima što ste podržali ovaj projekt i doprinijeli da kompletan festival izgleda još svečanije. Cijeli olimpijski pokret biva bogatiji za jednog partnera s kojim ćemo dokazati da će Sarajevo i Istočno Sarajevo biti centar mladosti. Čini me sretnim što Coca Cola i EYOF tim rade već duži period na pripremi ovoga što danas vidimo. Trebalo je puno vjere i napora da ovaj projekat dovedemo do ovoga. Želim da predsjednik Evropskog olimpijskog komiteta nakon 16. februara kaže da je EYOF 2019. najbolje organizovan EYOF ikada, kao što je J. A. Samaranch 1984. godine rekao da je Sarajevo bilo najbolji domaćin ikada - dodao je Godinjak.



U čast ove saradnje danas je predstavljen i vizuelni identitet posebnog izdanja Coca-Cola bočice koja će nositi lik maskote Groodvy (Grudvi). Bočica, kojom će se približiti olimpijski duh i zajednički s kupcima slaviti ovo partnerstvo, inspirativne mlade ljude i Olimpijadu mladih EYOF 2019., na našem tržištu bit će dostupna od početka februara.



Discipline u kojima će se mladi sportisti takmičiti su: alpsko skijanje, biatlon, skijaško trčanje, umjetničko klizanje, hokej na ledu, brzo klizanje, snowboard i karling.



(FENA)