Međunarodni memorijalni bokserski turnir "Hakija Turajlić", 22. po redu, bit će održan u subotu, 15. decembra u sarajevskom Domu mladih.

Foto: Fena

Na turniru će učestvovati oko 30 boksera iz Mađarske, Slovačke, Makedonije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Austrije i Bosne i Hercegovine.



O veličini i tradiciji turnira na današnjoj konferenciji za medije nešto više je rekao dopredsjednik Organizacionog odbora turnira Mustafa Demir.



- Ovo je jedan od turnira s najvećom tradicijom u regiji. Prvi je održan 1994. godine i do sada je ugostio boksere iz više od 20 zemalja. O značaju turnira najviše govori podatak da je 2003. godine uvršten u kalendar Evropske bokserske federacije. Učestvovali su bokseri koji su kasnije osvajali brojne titule - kazao je Demir.



Direktor turnira Said Čolpa ističe da će finalne borbe biti održane u subotu u 18 sati u Domu mladih Skenderija, te da će uporedo sa seniorskim borbama biti održane i borbe i mlađim kategorijama.



- Bosnu i Hercegovinu će predstavljati petnaestak boksera, a njihove borbe će pratiti selektor reprezentacije BiH Almedin Fetahović. On će da prati njihovu formu pred buduće turnire i takmičenja - objašnjava Čolpa.



Selektor reprezentacije BiH Almedin Fetahović još jedanput je naglasio da je turnir organizovan u znak sjećanja na velikog čovjeka i privrednika koji je dao život za Bosnu i Hercegovinu, te da bi nadležni organi vlasti trebali više posvetiti pažnje ovakvim događajima.



Dodaje da organizatori očekuju kvalitetan turnir od kojeg će posebnu korist imati mladi bokseri kojima je potrebno sticanje iskustva kroz borbe.



Organizator turnira je Bokserski savez BiH, a tehnički organizator Bokserski klub Sarajevo.



(FENA)