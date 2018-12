Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine saznala je protivnike u preliminarnoj rundi kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2020.

Foto: NSBIH

Reprezentacija BiH je na žrijebanju u Nyonu smještena u grupu F sa selekcijama Turske, Švicarske i Škotske.



Selektor Ivo Krezo očekuje dobar rezultat u kvalifikacijama.



- Možemo biti zadovoljni grupom u preliminarnoj rundi. Očekujemo plasman u glavni krug kvalifikacija i vjerujem da ćemo to i ostvariti. Idemo korak po korak. Ako uspješno preskočimo prvu prepreku razmišljat ćemo o protivnicima u glavnoj rundi - izjavio je selektor.



Turnir grupe F će biti održan od 29. januara do 3. februara 2019. godine u našoj zemlji, a dvije prvoplasirane ekipe će ostvariti plasman u glavnu rundu.



Pobjednik grupe će u glavnoj rundi za protivnike imati Rusiju i Hrvatsku, te drugoplasiranu ekipu iz grupe E preliminarne runde (Belgija, Švedska, Armenija ili Malta).



Drugoplasirana ekipa će se u glavnoj rundi takmičiti u grupi 6 sa selekcijama Srbije, Francuske i pobjednikom grupe E preliminarne runde.



Turniri glavne runde su na programu od 22. do 27. oktobra 2019. godine, saopćeno je iz NSBiH.



(FENA)