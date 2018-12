Taekwondo reprezentacija Bosne i Hercegovine sa Evropskog kadetskog prvenstva u španskoj Valenciji vratila se sa tri medalje, zlatom i dvije bronze.

Titulu evropske prvakinje osvojila je 15-godišnja članica Taekwondo kluba Novi Grad iz Sarajeva Džejla Makaš u kategoriji do 41 kg, dok su bronzana odličja izborile Petra Ždero (TKD Magone Livno) i Ada Avdagić (TKD Sarajevo).



Džejla Makaš je nakon pet dobijenih borbi zasluženo slavila na pobjedničkom postolju. U prvoj borbi je savladala predstavnicu Rusije s 10:5, u drugoj borbi takmičarku iz Hrvatske s 22:11, treću borbu je italijansku predstavnicu izbacila na point gap (20 bodova razlike) sa 41:20, četvrtu borbu u vrlo tijesnom i dramatičnom duelu predstavnicu Velike Britanije sa 18:17 i na kraju pobjeda nad bugarskom takmičarkom s 15:9 je ozvaničila titulu evropske prvakinje.



Predsjednik Taekwondo savaza Bosne i Hercegovine (TKDSBiH) August Orlović na pres-konferenciji je kazao da je u kadetskoj konkurenciji to jedan od najvećih uspjeha dosad.



- Na prvenstvo smo otišli dobro pripremljeni, poslali smo jedan dobar, zdrav, mladi tim, koji nas je razveselio i ostvario izuzetan uspjeh za Bosnu i Hercegovinu, za svoje klubove, za njih same i nas u savezu. Svih 11 naših predstavnika na EP doprinijeli su ovom uspjehu. U konkurenciji 37 država učesnica BiH je u ukupnom poretku zauzela četvrto mjesto, a samo jedan bod je nedostajao da budemo treći - kazao je Orlović.



Evropska prvakinja Džejala Makaš izjavila je da se ovim sportom bavi četiri godine u TKD Novi Grad i da za ovaj uspjeh velike zasluge ima njen trener Haris Husić.



- Za ovo takmičenje sam se pripremala godinu dana. Zlato na EP nije mala stvar. Drago mi je što sam BiH predstavila u najboljem izdanju i što sam ponosno podigla zastavu naše zemlje - kazala je Makaš.



Vođa bh. tima na EP i član Upravnog odbora TKDSBiH Samir Šarić kazao da se još jednom pokazalo da u BiH ima mnogo talenata u taekwondou.



- S obzirom da radimo jedan kratak period od ujedinjenja saveza, napravili smo određene rezultate. Naša Džejla Makaš sinoć je proglašena za najbolju mladu sportistkinju BiH u izboru Olimpijskog komiteta BiH, također naš Nedžad Husić ove godine je proglašen za najboljeg juniora, nakon što je bio treći na SP. To je dovoljan dokaz koliko ozbiljno radimo i koliko možemo - kazao je Šarić.



Trener kadetske selekcije BiH Mladen Ristić izjavio je da su naše djevojke ostvarile veliki rezultat i istorijski uspjeh, koji niko do sada nije napravio.



- TKDSBiH napravio je veliki korak ka uspjesima i nadamo se da ćemo u budućnosti ostvariti još veće rezultate, jer naše djevojke sljedeće godine prelaze u juniorsku konkurenciju, gdje takođe očekujem dobre rezultete. Bili smo veoma blizu osvajanja još dvije-tri medalje, ali u odlučujućim trenucima nismo imali sreće - kazao je Ristić.



Trener taekwondo kluba Novi Grad Sarajevo Haris Husić kazao je da je izvanredan rezultat koji je ostvarila Džejla Makaš još jedan u nizu kojim se ispisuju zlatne stranice Taekwondo saveza BiH.



-Naši takmičari, selekcija Novog Grada, već duži vremenski period ostvaruju izuzetne rezultate i u samom su vrhu bh. taekwondoa i regiona. Ovaj rezultat je samo dokaz da se naši takmičare ravnopravno nose, uz kvalitetan plan i program rada, rame uz rame s borcima iz cijele Evrope i ostvaruju izvanredne uspjehe - istakao je Husić.



Uspješnu godinu TKDS BiH će završiti 22. decembra međunarodnim trenerskim seminarom na kojem će, uz podršku Evropske taekwondo unije, biti licencirani bh. treneri.



U narednoj godini BiH je povjerena organizacija najvećeg turnira u ovom sportu - G1, koja do sada nikad nije održana u BiH.





