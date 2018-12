Na bokserskom spektaklu u Los Anđelesu Deontay Wilder je branio WBC pojas protiv Tysona Furyja. U fantastičnom meču nakon 12 rundi nije bilo pobjednika pa su suci morali odlučiti. Odlukom sudaca meč je proglašen neriješenim.

Foto: 24sata.info

WBC pojas tako ostaje kod Wildera, ali bi ga mogao izgubiti u najavljenom revanšu.



Wilder je dobro započeo meč, zadao je Britancu par opasnih udaraca, no Fury je u zadnjim sekundama prve runde sjajnim udarcem uzdrmao američkog boksača. U drugoj rundi je Wilder bio nešto konkretniji, izgledao je puno opasnije. No od treće runde kreće potpuna dominacija čudesnog Britanca. Fury je u trećoj rundi započeo nevjerovatan niz udaraca, no Wilder je to sve dobro podnosio. U četvrtoj rundi dojam je bio da bi Fury mogao i završiti meč, no Wilder se već u petoj rundi probudio te uzvratio Furyju za napade.



Fury je nakon skoro svake runde s rukom u zraku išao prema svom kutu, aludirajući na to da je u prednosti nad Amerikancem, no njegov potez je bio potpuno opravdan, dominirao je gotovo kroz cijeli meč. No u devetoj rundi Wilder je pokazao da i on zna udarati, ipak se radi o WBC prvaku s 40-0 učinkom. Sredinom devete runde Fury je zadobio opasan udarac u bradu i završio na podu, sudac mu je odbrojavao, no odmah se oporavio.



Britanski bokser se probudio u sljedećoj rundi. Bio je u devetoj rundi blizu poraza, iako je dominirao kroz cijeli meč. U posljednjoj rundi borci su pokazali da je ovo bio jedan od najboljih teškaških mečeva posljednjih desetak godina, ako ne i više.



Tyson Fury je nakon brutalnog udarca Wildera u 12. rundi završio na podu kao pokošen. Bio je to potez meča. Britanac se uspio podići, sudac mu je drugi put odbrojavao, uspio je čak kasnije uputiti nekoliko udaraca prema Wilderu, no tu je i završila posljednja runda meča koji je odlukom sudaca ostao bez pobjednika.





(SCsport)