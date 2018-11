U okviru 8. kola prvenstva BiH za odbojkašice, tuzlanska Sloboda večeras u Mejdanu dočekuje ekipu Maglića iz Foče.

Foto: Fena

To je prvi međusobni susret ove dvije ekipe, u kojem su Tuzlanke blagi favorit.



- Ne poznajemo dovoljno ekipu Maglića, jer su nove u Premijer ligi BiH, ali to nije razlog da ih ne pobijedimo. Atmosfera u našoj ekipi je odlična, djevojke su raspoložene za igru. Nemamo povrijeđenih i bolesnih, spremne smo da uzmemo nove bodove. Pozivam publiku da nas podrže u što većem broju – izjavila je za Fenu srednja blokerica Ela Klopić.



Mnogo oprezniji pred večerašnji meč je trener Slobode Armin Dervišević. S razlogom, jer njegova ekipa ima tri pobjede i 11 bodova, a Fočanke pobjedu manje i 7 bodova.



- U utakmicu s Maglićem ulazimo s respektom prema protivnicama, jer u dosadašnjem dijelu sezone, iako su debitantkinje u ligi, veoma dobro su se snašle. Prikazale su timsku odbojku i to im je najjači adut. Ulazimo u utakmicu s ciljem vezivanja druge pobjede čime bismo opravdali naša očekivanja vezana za ovu sezonu – kaže Dervišević za Fenu.



Podsjetio je da je večerašnja utakmica posljednja u prvom dijelu prvenstva pred domaćom publikom, pa je pozvao ljubitelje odbojke da dođu u Mejdan, uživaju u odbojci i zajedno proslave novu pobjedu.



Utakmica Sloboda - Maglić igra se u maloj dvorani Mejdana od 19 sati.



(FENA)