Na glavnom širokobriješkom trgu u petak je priređen svečani doček za Ivana Kvesića, Širokobriježanina koji je za karate reprezentaciju Hrvatske osvojio svjetsko zlato.

Foto: FENA

Na samom početku dočeka prisutnima se obratio Ivanov brat, Anđelo Kvesić koji je istaknuo kako je jednako ponosan i na doček i medalju.



- Ja sam malo pod emocijama i nije mi lako, nastupamo pred tisućama ljudi. Ponosan sam na Hercegovinu i Široki Brijeg, na sve vas, naše ljude, na moj Kočerin. Vaša podrška nam znači jednako kao i ova medalja - rekao je Anđelo Kvesić.



Gradonačelnik Širokog Brijega Miro Kraljević ocijenio je kako su braća Kvesić ovo zaslužila te da je iznimna čast to što Široki Brijeg ima takve promotore.



- Ovu bih priču nazvao kao jedno jednostavno 'hvala'. Hvala svima, u prvom redu našem Ivanu. On to zaslužuje. I njega i brata Anđela poznajem odavno i iznimno mi je drago da su uspjeli. Davno sam primijetio da bi od njih moglo biti nešto, no lako je biti general nakon bitke - rekao je Kraljević i dodao da je ovo tek početak nečeg velikog.



Svjetski prvak Ivan Kvesić kazao je kako su Širokobriježani dočekom premašili sva očekivanja.



- Hvala vam svima, premašili ste sva naša očekivanja. Znali smo da se sprema doček, ali ovo nismo očekivali i prekrasno je vidjeti vas - rekao je.



Dodao je kako je ovaj uspjeh plod velikog truda i treninga koje je obavljao dva puta dnevno, a prisjetio se i kako je došlo do zlata.



- Bilo je potrebno proći pet kola. U prvom meču pobijedio sam rumunjskog predstavnika s 4:0, u drugom meču bio sam bolji od predstavnika Dominikanske Republike i slavio s 8:1. Prvi test mi je bilo treće kolo gdje sam 3:0 okrenuo u 4:3. U četvrtfinalu sam svladao predstavnika Danske s 4:0, a riječ je o prvaku Europe. Polufinale se dogodilo kao finale prije finala s obzirom na to da je moj protivnik bio diskvalificiran zbog nokauta, i to je bilo to. Bio sam sretan jer mi ništa nije bilo poklonjeno i jer sam davao sto posto od sebe svaki dan - rekao je Kvesić koji je najavio i borbu na Olimpijskim igrama za dvije godine.



Na dočeku je također rečeno da će Grad Zagreb 17. prosinca Ivana Kvesića proglasiti najboljim sportašem Zagreba za ovu godinu.



Inače, Kvesić je Širokobriježanin koji živi u Zagrebu i nastupa za karate reprezentaciju Republike Hrvatske.





(FENA)