Najuspješnija bosanskohercegovačka biciklistkinja Lejla Tanović, desetorostruka državna prvakinja i trostruka balkanska prvakinja, u naredne dvije sezone nastupat će za špansku ekipu Brujula racing team.

arhiv / 24sata.info

Nakon što je protekla dvije sezone vozila za grčki SMF tim Tanović će tako promijeniti sredinu i nastupati za jedan od poznatijih profesionalnih timova iz Španije.



Ona je ove sezone osvojila pet medalja na međunarodnim UCI utrkama, zauzela 4. mjesto na Svjetskom univerzitetskom prvenstvu te odbranila titule balkanske i državne prvakinje.



- Izuzetno sam sretna potpisivanjem za Brujula racing team koji je sastavljen od kvalitetnih vozača iz Španije, Portugala i Rumunije. Atmosfera u ekipi je sjajna i to će mi sigurno pomoći da ostvarim svoje ciljeve. Kapaciteti mog novog tima u tehničkom smislu su idealni, samim tim uz vrhunsku opremu i bicikl zasigurno da ću nadoknaditi dosadašnje nedostake u odnosu na konkurenciju. Ujedno ovo će biti moja prva sezona u kojoj ću nastupati na svih šest svjetskih kupova u Evropi što je dobra motivacija pred zahtjevne zimske pripreme koje me očekuju - kazala je Lejla Tanović.



U dosadašnjoj karijeri Tanović je osim za grčki SMF tim dvije godine nastupala i za turski Salcano Cappadocia tim. Nakon završetka ove sezone stigle su joj dvije ponude, jedna iz Španije a druga iz Italije.



- Pregovori sa Brujula timom su protekli izuzetno korektno i ugovor je brzo bio zaključen i potpisan na period od dvije godine. Od starta su dali do znanja da žele Lejlu u ekipi i da je glavni cilj njen napredak u odnosu na najbolje biciklistkinje svijeta. Prva utrka za Lejlu će biti veoma brzo, odnosno u februaru naredne godine u Španiji kada će ujedno biti i predstavljanje ekipe za 2019. godinu - kazao je selektor reprezentacije BiH Amar Njemčević, saopćeno je iz MTB (mountain bike) reprezentacije BiH.

(FENA)