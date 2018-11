Atletski klub Sarajevo okončao je još jednu uspješnu takmičarsku sezonu. Članovi jednog od najuspješnijih sportskih kolektiva u Kantonu Sarajevo i u ovoj godini nastupili su na brojnim domaćim i međunarodnim takmičenjima. U svim reprezentativnim selekcijama AK Sarajevo je dao takmičare koji su bili učesnici svjetskih, evropskih i balkanskih prvenstava i mitinga.

Foto: FENA

Na domaćoj sceni atletičari i atletičarke AK Sarajevo zabilježili su sjajne nastupe, osvojivši brojne titule u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji u svim uzrasnim kategorijama, uz nekoliko oborenih državnih rekorda.



Nekadašnja uspješna atletičarka i reprezentativka BiH Vahida Kozić, danas na dužnosti direktorice AK Sarajevo, u razgovoru za Fenu, kazala je da je sezona 2018. bila jedna od najuspješnijih u zadnjoj deceniji.



- Postali smo ekipni prvaci Bosne i Hercegovine u ženskoj konkurenciji i time prekinuli dugi niz pobjeda AK Borac iz Banja Luke. To je jedan od najznačajnijih uspjeha u ovoj godini na domaćoj sceni. Na međunarodnoj sceni imali smo dva nastupa naših atletičara - Nermina Štitkovca na Svjetskom prvenstvu za juniore i Ajle Bašić na Evropskom prvenstvu za mlađe juniore. Na Balkanskom prvenstvu naši članovi Štitkovac i Faris Ibrahimpašić osvojili su bronzane medalje - kazala je Kozić.



Ona je dodala da je AK Sarajevo u protekloj godini imao sedam pojedinačnih prvaka BiH u seniorskoj konkurenciji, te da klub u ovom trenutku daje 15 reprezentativaca BiH u svim kategorijama, od mlađih juniora do seniora.



- Naš najperspektivniji atletičar je Nermin Štikovac, koji je prošle godine osvojio je peto mjesto na EP za mlađe juniore, a ove godine je nastupio na SP za juniore, ali je obzirom da mu je to prva sezona u juniorskoj kategoriji nismo očekivali neki veliki plasman, ali jesmo normu. Sljedeće godine očekuje ga Evropsko prvenstvo za juniore gdje očekujemo plasman u finale, pa čak i borbu za medalju, ako nastavi ovom progresijom. Također imamo jaku žensku ekipu u kojoj su najkvalitetnije seniorke Alisa Bečić i Selma Zrnić. Imamo dosta mladih atletičarki od kojih naredne godine očekujemo da ispune norme za evropsko timsko prvenstvo - kazala je Kozić.



Direktorica navodi da se AK Sarajevo može pohvaliti veoma kvalitetnim trenerskim kadrom sačinjenim od profesionalnih i trenera volontera.



- Tu su dugogodišnji treneri u klubu, da spomenem Mensura Vrcića, profesora sa Fakulteta sporta, zatim Mehmeda Lokmića, koji je sa svojim atletičarima u proteklom periodu ostvario brojne seniorske rekorde BiH u sprinterskim disciplinama. U klubu još rade treneri Kasim Pecikoza, Halim Jašarević, Damir Muharemović, kao i mladi treneri koji vode Atletsku školu, koja broji 300 članova - izjavila je Kozić.



AK Sarajevo se u proteklim godinama borio s infrastrukturnim problemima, prije svega nedostatkom kvalitetne atletske staze.



- Prije dvije godine uspjeli smo da uz pomoć naših prijatelja iz svijeta renoviramo atletsku stazu i time riješimo uslove za trening atletičara. U ovoj godini trudimo se da još više unaprijedimo uslove za trening. Što se tiče ostalih uslova veoma je teško, kao i ostalim klubovima u BiH. Podrška lokalne zajednice skoro da ne postoji. Sve se zasniva na pomoći naših prijatelja, sponzora koji su malobrojni, ali smo im ipak zahvalni. AK Sarajevo se finansira iz svog članstva i projekata koje apliciramo prema različitim ustanovama - navodi Kozić.



U narednoj godini u AK Sarajevo planiraju da povećaju broj seniorskih prvaka BiH, da odbrane titulu ekipnog prvaka u ženskoj konkurenciji, te da rade na pojačanju muške ekipe, kako bi ostvarila što bolji plasman na državnom prvenstvu.



- U pojedinačnoj konkurenciji planiramo da osvojimo deset titula seniorskih prvaka, ispunjenje norme Štitkovca za nastup na juniorskom SP i njegov dobar plaman na tom takmičenju - kazala je Kozić.



Najveća nada bosanskohercegovačke atletike, bacač kugle Nermin Štitkovac ove je godine na juniorskom SP zauzeo sa 21. poziciju.



- Ovo mi je bila uvodna sezona za drugu godinu takmičenja u juniorskom konkurenciji. Prije nastupa na SP bacio sam lični rekord - 19.60 m (kugla 6 kg), dok sam na Balkanskom prvenstvu u Istanbulu osvojio bronzanu medalju u bacanju diska. U narednoj sezoni početkom jula očekuje me nastup na Evropskom prvenstvu za juniore, na kojem se nadam dobrom plasmanu i rezultati - kazao je Štitkovac na kraju razgovora.





(FENA)