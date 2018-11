Najuspješniji sportista grada Mostara, član judo kluba Borsa i aktuelni državni prvak BiH Petar Zadro osvojio je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu za seniore do 23 godine u mađarskom Gyoru od 1. do 4. novembra.

Foto: 24sata.info

Do medalje je Petar odradio pet borbi, a u četiri je slavio kao pobjednik.



U prvom kolu Petar pobjeđuje Finca Henria Mattu, zatim Gruzijca Giorgi Niazashvilia, te Izraelca Yarin Menageda. U polufinalnoj borbi Petar je poražen od Gafurova iz Rusije, dok je u borbi za brončano odličje pobijedio Nijemca Adam Michela.



Petar Zadro je od 2011. godine u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, te je u konkurenciji od kadeta do seniora do danas ostvario značajne uspjehe.



Nastupao je na Europskim i svjetskim prvenstvima i kupovima, EYOF-u, Olimpijskim igrama mladih i Mediteranskim igrama, a čak 15 puta popeo se na postolje najbolje trojke na službenim i najznačajnijim turnirma u judo sportu.



Uz aktivno treniranje i nastupe Petar je četvrta godina na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, te uz svoje svakodnevne obveze vrijeme koristi i za treniranje najmlađih u judo klubu Borsa.



Na prvenstvu Evrope nastupalo je 37 reprezentacija, a Bosnu i Hercegovinu je predstavljalo 5 takmičara od kojih se samo Zadro okitio odličjem.

(klix)