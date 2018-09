Takmičenje Red Bull Cliff Diving Svjetskog prvenstva na Starom mostu sve je bliže, a dok se čeka subota 8. septembra i novi spektakl, popularni reperi Helem Nejse su posjetili Mostar i najavili brojna zanimljiva dešavanja u predstojećim danima.

Foto: 24sata.info

Preostalo je još nekoliko dana do Red Bull Cliff Diving takmičenja u Mostaru. Kao što su nedavno najavili, Stihomir Klepić i Čika Gagara iz sarajevske hip hop ekipe Helem Nejse su se zaputili u grad na Neretvi, kako bi pratili dešavanja vezana za takmičenje.



Najprije su obišli Stari most, gdje će najbolji svjetski skakači i skakačice 7 i 8. septembra po četvrti put demonstrirati svoje nevjerovatno umijeće. Izgrađen 1566. godine, i s tradicijom skokova dugom četiri i po stoljeća, most je je jedina lokacija prvenstva koja se nalazi na listi UNESCO-ve Svjetske baštine.



Stihi i Gaga su takođe pozvali gledaoce da dođu na vrijeme i zauzme što bolja mjesta na plaži ispod mosta, jer će imati priliku da uživaju u vrhunskim prizorima.



Energični hip hoperi su prošle godine odradili izvrstan posao kao voditelji na samom takmičenju, a naredne subote će reprizirati tu ulogu, i to u tandemu sa sportskim novinarom Vedadom Šurkovićem.



Otkrili su lokaciju koncerta koji će Helem Nejse u Mostaru održati nakon takmičenja, u subotu naveče, a to je plato ispred Hamam muzeja u Starom gradu. Najavili su i brojna druga dešavanja u danima Red Bull Cliff Diving takmičenja, kao što su after partyji u Pećini (klub Alibaba) gdje će u petak nastupiti Frenkie, Kontra & Indigo, dok u subotu na istoj lokaciji svira sjajni DJ/VJ dvojac Diskobajagi.



Kao i prošle godine, organizovana je posebna linija talgo vozom koja će na dan takmičenja prevoziti gledaoce iz Sarajeva u Mostar i nazad. Voz iz Sarajeva polazi u 8:55, a povratak iz Mostara je u 17:40 istog dana. Karte su od ponedjeljka u prodaji na blagajni Željezničke stanice u Sarajevu, a s obzirom na iskustvo od prošle godine, kad je rasprodano čak pet kompozicija, uputno je kupiti ih na vrijeme.

(Klix)