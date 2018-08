Seniorski reprezentativac Bosne i Hercegovine u brzom klizanju Edin Branković izabran je za ulogu "Young Change Maker 2018" Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) s projektom "Akademija izvrsnosti" koji vodi od 2015. godine.

To je nastavak uloge mladog ambasadora koju je Branković obnašao ispred MOK-a i Olimpijskog komiteta BiH (OK BiH) u Austriji (Innsbruck, 2012) i Kini (Nanjing, 2014), te veliko priznanje za Bosnu i Hercegovinu, Savez klizačkih sportova BiH i OK BiH.



Kroz ulogu ambasadora, Branković je 2015. pokrenuo Akademiju izvrsnosti BiH - "Excellence Academy", koju je MOK 2016. godine izabrao i podržao kao jedan od najboljih svjetskih projekata u oblasti "Sport i društveni razvoj", saopćeno je iz Saveza klizačkih sportova BiH.



MOK je prepoznao dosadašnje uspjehe Akademije i svrstao je među 42 svjetska projekta za mlade koje podržava u 2018. godini.



Akademija izvrsnosti pomaže mladima da prepoznaju svoje vrijednosti kroz programe sporta, kulture i obrazovanja.



Branković od septembra ove godine nastavlja sa intenzivnim pripremama za nastupe na svjetskim kupovima, evropskom i svjetskom prvenstvu, koji ga očekuju u nastavku klizačke sezone.

