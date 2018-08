Sait Huseinbašić (26), reprezentativac Bosne i Hercegovine i trenutno najbrži sprinter u našoj zemlji, već tri godine trenira sam, odnosno bez trenera, jer na taj način postiže najbolje rezultate.

Foto: Anadolija

"Sa rezultatima od 10,54 sekunde na 100 metara i 6,82 na 60 metara ove godine sam ostvario najbolji rezultat od svih takmičara iz zemalja bivše Jugoslavije", izjavio je Huseinbašić.



Ekipa Anadolu Agency (AA) sa banjalučkim atletičarem razgovarala je tokom treninga na Gradskom stadionu Banjaluka. Iako je u toku pauza pred septembarski početak priprema Sait Huseinbašić se "odmara" trenirajući.



Atletikom se počeo baviti prije deset godina, kada ga je rođak nagovorio da ode kod Nijaza Kapetanovića, koji mu je bio prvi trener.



"On me uveo u atletiku, sada se sam treniram, prije toga sam imao još jednog trenera, ali kako sam treniram dajem najbolje rezultate", kaže Huseinbašić.



Ispričao je i da je nakon pet godina bavljenja atletikom prestao da broji titule. Deset godna kao reprezentativac BiH nastupao je na mnogim velikim evropskim takmičenjima, Balkanijadama, kupovima šampiona, te mitinzima u okruženju. Kao svoje najznačajnije rezultate izdvojio je obaranje državnog rekorda na 60 metara, titule prvaka BiH u skoku u dalj, te na 100 i 60 metara.



Huseinbašiću je ostalo još nekoliko ispita na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta koji pohađa, što mu je pomoglo u ostvarivanju sportskih rezultata bez trenera.



"Kod nas stručnost nije baš na zavidnom nivou i sama struktura ljudi koji su zaduženi na sport ne gura ljudi koji su stručni i ne podstiče ih da prave vrhunske rezultate", objasnio je Sait Huseinbašić zašto nema trenera.



Prema njegovim riječima od septembra počinje pripremni period za dvoransku sezonu koja kreće početkom zime.



"Cilj mi je da ostvarim normu za Evropsko prvenstvo od kojeg me dijelilo par stotinki prošle godine i što mi je krivo jer da sam imao malo naprednije uslove i bolje razumijevanje ljudi koji su zaduženi da 'poguraju', ali nisam uspio", kaže on.



Njegov rezultat na 100 metara vrijedi preko 1.000 bodova prema IAAF (Međunarodni atletski savez) tablicama kada je u pitanju BiH drugi je rezultat svih vremena. U predstojećem vremenu plan mu je i da obori rekord BiH u ovoj disciplini Nedima Čovića od 10,42 sekundi iz 2010. godine, koji smatra dostižnim.



"Iako su mnogi smatrali da će taj rekord dugo ostati nadam se da će već sljedeće godine biti skinut", kaže Huseinbašić.



Na pitanje šta je najpotrebnije domaćim sportistima za bolje uspjehe na međunarodnom nivou odgovorio da je neophodna veća stimulacija sportista, a ne ljudi koji su iznad njih.



"Dok god veću koristi imaju treneri, menadžeri, vlasnici klubova, sportisti nemaju motivaciju jer niko neće ništa džaba da radi", kaže on.



U jeku priprema ovaj atletičar trenira i po 14 puta sedmično, u teretani i na stazi, a potrebne su i masaže i oporavci što zahtijeva puno truda i novca koji si sam obezbjeđuje, ali što mu pruža dodatnu satisfakciju. Od atletike u BiH kaže da nije moguće živjeti.



"Ljudi ovdje ne prepoznaju kvalitetan rad i trud i kvalitetne rezultate, ni oni koji su u ministarstvima, na pozicijama, ne razumiju šta znači vrijedan rezultat u atletici i dok su god ekipni sportovi bitniji tako će nam biti", kaže on.



Nada se i da će u budućnosti sa znanjem koje je stekao pomoći i drugim sportistima da postignu bolje rezultate. Na pitanje da li se kasno počeo baviti atletikom obzirom da mnogi treniraju od malih nogu Huseinbašić je rekao da se u njegovom slučaju pokazalo da nije kasno početi ni sa 16 godine, ali da se se ne zna šta se moglo desiti da je počeo ranije.



"Kod nas se pokazalo da naši treneri, žargonski rečeno, brzo sagore atletičare, jer mnogi ne dostignu seniorski nivo, prekinu kao juniori, mlađi juniori, da li zbog pretreniranosti, nemotivisanosti ili jednostavno ne vide budućnost u atletici", kazao je Sait Huseinbašić.



(AA)