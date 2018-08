Amel Tuka danas u 11:51 nastupa u kvalifikacijama na 800 metara na Evropskom prvenstvu u Berlinu.

Foto: 24sata.info

Tuka se za plasman u polufinale bori protiv Kszczota, Tuala, Einana, Rowdena, Rudolfa, Crestana i Andujara.



U razgovoru za Klix.ba naš najbolji atletičar je istakao kako se maksimalno spremio za smotru najboljih evropskih atletičara.



"Ovo je do sada najmnogobrojnije Evropsko prvenstvo i očekujem veoma jaku konkurenciju. Morao sam se više psihički spremiti jer ću prvi put imati tri trke u tri dana. Idem korak po korak, prvo se moram maksimalno skoncentrisati na kvalifikacije. To je prva trka, svi su svježi, svi žele da se dokažu i prođu u drugi krug. Moram dobro paziti i nikoga neću potcijeniti. Idem hrabro i odlučno u prvu trku, a nakon kvalifikacija ostale trke će biti puno lakše", kaže Tuka.



Naš atletičar je zbog povrede stopala propustio takmičenja posljednja dva mjeseca. No, kaže kako je spreman za Evropsko prvenstvo.



"Nažalost, morao sam propustiti nekoliko bitnih takmičenja zbog povrede koju sam imao, ali sada, hvala Bogu, stopalo je dobro. Imao sam upalu tetive i na vrijeme sam prekinuo treninge kako bih bio spreman i zdrav za prvenstvo. Povreda je iza mene, dva mjeseca nisam bio na stazi, posvetio sam se više treninzima i jedva čekam nastupe na prvenstvu", govori Amel.



Od Tuke bh. javnost uvijek očekuje najbolje rezultate, odnosno medalje. I sam Amel je svjestan da se od njega mnogo očekuje u Berlinu.



"Osjećam mali pritisak sam prema sebi. Postavio sam visoko ljestvicu 2015. godine istrčavši najbolje vrijeme u svijetu, tako da znam i sam koje su moje mogućnosti i gdje je moje mjesto u svjetskoj atletici. Želim biti među najboljim 800-metrašima svijeta i znam da to mogu. Ne mogu očekivati neko veoma dobro vrijeme na EP jer tu će biti taktičke trke, tu se ide samo na plasman. No, po završetku prvenstva posvetit ću se maksimalno mitinzima i na njima ću pokušati istrčati najbolje vrijeme ove godine", rekao je Tuka.

