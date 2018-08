Dvojica od trojice naših bacača kugle, Zeničanin Mesud Pezer i Sarajlija Kemal Mešić, okončali su takmičenje u kvalifikacijama na 24. evropskom prvenstvu u Berlinu.

Arhiv / 24sata.info

Pezer je, na takmičenju koje nije održano na Olimpijskom stadionu nego na improviziranom borilištu na jednom gradskom trgu, s hicem od 20.16 metara, koju je ostvario iz trećeg pokušaja (prethodna dva su bila 19.57 i 19.96 m), završio kao drugi u grupi A i sada s velikim izgledima čeka rasplet u grupi B.



Naime, nijedan bacač iz grupe A nije prebacio normu za finale od 20.40 metara (najbliži je bio pobjednik grupe A, Rus Makim Afonin s 20.33 metara) pa Pezer ima velike izglede da se sutra u 20.33 sata bori za medalju. Praktično, samo se čudo može desiti da se Pezer ne plasira u sutrašnje finale, jer bi iz grupe B, koja svoje takmičenje počinje u 18.50 sati, 10 od 15 takmičara trebali biti bolji od njega. A, sudeći po dužinama iz grupe A, to će biti gotovo pa nemoguć rasplet.



Mešić je, pak, takmičenje okončao s jednim ispravnim hicem, iz treće serije i dužinom od 18.70 metara, koja mu je bila dovoljna tek za 14. mjesto od 15 takmičara u grupi A, a što znači da više nema ni teoretske šanse da se plasira u finale. U finalu nećemo gledati ni Hrvata Filipa Mihaljevića, rodom iz Livna, koji je bio 12. sa samo 19.32 m. Crnogorac Tomaš Đurović bio je 11. s 19.33 m pa ni on nema šansi za finale.



Mediteranski prvak, zenički veteran Hamza Alić, koji je ove sezone najduže bacao 20.45 metara, bacat će od 18.50 sati u grupi B. Alić je u posljednje vrijeme bio u najboljoj formi od naših bacača pa bi i on mogao izboriti finale na Olimpijskom stadionu u Berlinu, gdje će sutra biti održana i ceremonija svečanog otvaranja EP-a.





(FENA)