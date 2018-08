Sanjin Pehlivanović, najbolji bh. igrač bilijara, osvojio je tri medalje u juniorskoj konkurenciji na nedavno završenom evropskom prvenstvu u Veldhovenu (Holandija).

Sanjin Pehlivanović / 24sata.info

Pehlivanović je postao prvak Evrope u discilipini „9“, te osvojio bronzane medalje u disciplinama „10“ i „14.1“, saopćeno je iz Bilijar saveza BiH.



Iako ima 16 godina, Pehlivanović je dobio priliku da nastupa u juniorskoj konkurenciji U19. U prethodne tri godine igrao je u konkurenciji do 17 godina i osvojio šest zlatnih medalja. Kada je 2014. godine prvi put postao prvak Evrope imao je samo 12 godina.



Osvajanjem titule Pehlivanović je stekao pravo učešća na svjetskom prvenstvu za juniore (do 19 godina) koje će u novembru biti održano u Rusiji. Prošle godine postao je prvak svijeta u konkurenciji do 17 godina.



U seniorskoj konkurenciji u Holandiji nastupio je Alen Muratović, koji je imao zapažen nastup i četiri pobjede, ali nije stigao do borbi za medalju.



Dino Ćerimagić predstavljao je BiH u konkurenciji veterana, te osvojio bronzanu medalju u disciplini „8“, a to je bila peta bronzana medalja za Ćerimagića na četiri EP koja je do sada igrao.



Nastup u Holandiji ući će u historiju bilijara u Bosni i Hercegovini jer je prvi put naša država nastupila u ekipnoj konkurenciji. Pehlivanović, Muratović i Ćerimagić savladali su favorizirane Italiju i Poljsku, a u osmini finala su poraženi od Grčke u meču za odlazak na svjetsko prvenstvo.



Zanimljivo je da je Poljska 11. put postala prvak Evrope, iako je jedini poraz imala upravo od selekcije BiH, no kroz repasaž savladala je sve naredne protivnike. Reprezentacija Bosne i Hercegovine zauzela je deveto mjesto.



(FENA)