Plivači Amina Kajtaz i Emir Muratović predstavljaće BiH na Evropskom prvenstvu u Glazgovu, gdje će se za odličja i što bolje plasmane od 3. avgusta boriti oko 1.000 takmičara.

Arhiv / 24sata.info

Bh. olimpijka Amina Kajtaz spremna je za još jedno veliko takmičenje. Danas putuje u Glazgov, a već prvog dana takmičenja ulazi u bazen, kada će plivati svoju najjaču disciplinu 100 metara delfin.



"Plivaću 50, 100 i 200 metara delfin. Najdužu dionicu sam prijavila samo da isplivam osobni rekord, dok su 50 i 100 metara moje trke, prije svega ova na 100 metara. Teško je pričati o prognozama, ali tokom cijele godine sam 100 odsto posvećena plivanju, u dobroj sam formi, tako da se nadam dobrom rezultatu. Plasman oko 16. mjesta bi bio zadovoljavajući", rekla je Kajtaz i dodala:



"Prvi dan plivam 100 metara delfin, neću imati vremena da se prilagođavam bazenu, ali mislim da to neće predstavljati problem, jer imam iskustva."



Kajtaz u Glazgovu očekuje jaka konkurencija i borba s najboljim evropskim plivačicama.



"Biće jaka konkurencija, ali ja sam spremna. Posljednji veliki tekst sam imala na Mediteranskim igrama u Taragoni, gdje sam prvi put 100 metara delfin isplivala ispod jednog minuta (59.87 sekundi, šesto mjesto) i to je potvrda dobre forme i dobrog rada na treninzima", izjavila je bh. plivačica.



Dodaje da je veoma zadovoljna pripremama koje je odradila u Turskoj.



"U Beleku sam bila s hrvatskim plivačima, i zahvaljujem im što su me lijepo primili. Sjajne smo trenere imali u timu, odlične uvjete za treninge i veliki je skok napravljen tim pripremama. Nisam samo ja popravila vrijeme, već i sve kolege", rekla je Kajtaz, koja trenira u Zagrebu zbog boljih uslova.



Muratović, plivač banjalučkog Olimpa, koji studira i trenira na Floridi, iz SAD stiže u Glazgov, gdje će plivati 50 i 100 metara slobodno.



"Ovo je Emirovo prvo Evropsko prvenstvo. Dobro je plivao na državnom prvenstvu, na 100 metara slobodno drži rekord BiH i polažemo velike nade u dobar nastup u ovoj disciplini. Dobar plasman bi bio među 35, ali vidjećemo, sve zavisi od detalja. Nadam se najboljem vremenu bar na dužoj dionici", rekao je Miodrag Čeko, trener u PK Olimp.



S Kajtaz i Muratovićem tokom EP trebalo bi da bude trener Siniša Vulić, međutim, još čeka vizu pa nije poznato da li će biti uz bh. plivače.





EP završava 12. avgusta



Na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Glazgovu biće takmičenje u plivanju, sinhronizovanom plivanju, skokovima u vodu i plivanju u otvorenim vodama. Šampionat će biti održan od 3. do 12. avgusta, a nastupiće više od 1.000 takmičara.

(24sata.info / NN)