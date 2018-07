Dvadesetpetogodišnji zenički srednjeprugaš Abedin Mujezinović posljednji je od naših atletičara ispunio normu za predstojeće, 24. Evropsko atletsko prvenstvo u Berlinu, koje će biti održano od 7. do 12 augusta.

Foto: FENA

Mujezinović, koji je prvi put normu ostvario počekom jula prošle godine u italijanskom Nembru, s vremenom ličnog rekorda- 1:46.38, 11. jula ove godine je u italijanskom Lignano Sabbiadoru stazu od 800 metara istrčao za 1:46.90. Time je potvrdio normu i stekao pravo učešća, a ovo će za njega biti i debi na evropskim prvenstvima.



-Dobio sam informaciju da i ove godine treba ponoviti normu od prošle. Naravno, nisam sumnjao da ću je ispuniti, ali priznajem da je bilo malo nervoze kako je vrijeme odmicalo. Ipak, bilo je samo pitanje vremena i dobre konkurencije kada ću je ponovo i ostvariti. Mislio sam da ću to uspjeti na Mediteranskim igrama u Tarragoni, gdje sam bio treći i osvojio prvu medalju za našu zemlju u trkačkim disciplinama, zbog čega sam bio jako sretan. Ovo je za mene bilo i prvo veliko takmičenje na kojem sam predstavljao svoju državu pa sam iznenadio i samog sebe što sam uopšte ušao u finale, a pogotovo što sam osvojio medalju - kaže Mujezinović.



Ipak, normu ni tada nije ispunio, jer su trke bile, kako je naveo, dosta taktičke. Zato je od trenera tražio da trči neku jaču trku.



-Uspio sam, eto, prije dvije sedmice, i to ponovo u Italiji. Skinuo sam veliko breme sa leđa i sada se mogu u miru spremati za nastup u Berlinu - ističe on.



BiH će na ovom EP-u prvi put u historiji u trkačkim disciplinama imati dva predstavnika, jer je i Amel Tuka već ranije u istoj disciplini ispunio te potvrdio normu.



- To mi je također drago, pogotovo što sam baš ja taj koji je, kao drugi, ispunio normu i omogućio da naša zemlja ima dva predstavnika na 800 m. Vidjet ćemo šta će se desiti, jer će konkurencija biti zaista jaka - dodaje Mujezinović.



On je dva mjeseca tokom ove godine proveo na pripremama u Italiji tako da se nije usudio otići i sada, na završne pripreme za EP.



-Ove godine, s obzirom da nemam vizu, mogu provesti još samo mjesec dana u Italiji pa sam odlučio ostati i sam raditi u Zenici. Nije jednostavno kao kada imate partnera koji će vas pratiti, ali guram koliko mogu sam. U stalnom sam kontaktu s Amelom i trenerom, koji mi daju instrukcije za rad. Uglavnom, dobro se osjećam i jedva čekam evropski debi - ističe Mujezinović.



(FENA)