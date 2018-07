Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci na Svjetskom prvenstvu, završenom prije četiri dana u Holandiji, osvojila je srebrenu medalju. Izabranicima selektora Mirze Hrustemovića to je 22. odličje s najvećih međunarodinih takmičenja, čime su još jednom potvrdili epitet najuspješnijeg sportskog kolektiva u Bosni i Hercegovini.

Arhiv / 24sata.info

Bh. odbojkaši u Holandiji su imali izuzetno težak put do odličja. U grupnoj fazi takmičenja maksimalnim rezultatima savladali su selekcije Iraka, zatim afričkoj prvaka Egipat i Poljsku, u četvrtfinalu su eliminirali evropskog prvaka Rusiju sa 3:1, a istim rezultatom u polufinalu su bili bolji i od pan-američkog prvaka Brazila.



U finalnom susretu bh. tim je u Haagu nakon velike borbe poražen od 20-godišnjeg najvećeg rivala - selekcije Irana, koji je predvodio 2.46 cm visoki div Mehrzad Morteza.



Selektor reprezentacije BiH Mirza Hrustemović danas je na pres-konferenciji u Sarajevu kazao da je ovo jedna "od možda najteže osvojenih i najvažnijih medalja bh. tima do sada".



"Kao selektor vodio sam reprezentaciju u mnogo teških utakmica, ali ova četvrfinalna protiv Rusije po meni je bila izuzetno važna za budućnost sjedeće odbojke u BiH i uopšte ne smijem pomišljati šta bi bilo da smo je izgubili i vratili se kući bez medalje", kazao je Hrustemović.



Kapiten Sabahudin Delalić rekao je da iako bh. tim nije odbranio titulu osvojenu prije četiri godine u Poljskoj, da je ostvaren izuzetan uspjeh, te ponovio da je odlučujuća pobjeda bila protiv Rusije.



"Da nam je neko prije prvenstva ponudio srebro prihvatili bi ga objeručke, jer smo znali šta nas u Holandiji očekuje. Imali smo selekciju Egipta u grupi, evropski prvak Rusija nas je dva puta pobijedila u zadnju godinu dana, ali na najbolji mogući način smo im se revnaširali i otišli u polufinale protiv ekipe Brazila. Pred takmičenje smo imali velikih problema jer zbog nove medicinske klasifikacije invaliditeta nisu mogli nastupiti Asim Medić, Benis Kadrić i Adnan Kešmer, a u prvoj postavi smo imali čak četiri igrača koji nastupaju još od 1998. godine. Za to vrijeme naš najveći rival Iran je promijenio tri generacije. Zato smo presretni što smo osvojili ovu madalju", kazao je Delalić.



Predsjenik Asocijacije sjedeće odbojke BiH (ASOBiH) Miralem Zubović podsjetio je da je reprezentacija BiH od 1997., svog prvog međunarodnog nastupa, za 22 godine osvojila isto toliko medalja, od kojih 14 zlatnih (devet na EP, tri na SP i dva na Paraolimpijskim igrama), pet srebrenih medalja (tri na POI i dva na SP) i tri bronze ( jedna na SP i dvije na EP).



Zubović je naglasio da je sjedeća odbojka sport koji je jako ozbiljno prihvaćen u BiH, te da ASOBiH okuplja 28 klubova, sa više od 600 igrača.

(FENA)