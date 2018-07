Judo reprezentacija Bosne i Hercegovine od 27. do 29. jula učestvovat će na Grand Prix turniru u Zagrebu.

Ilustracija / 24sata.info

Ovim takmičenjem počinju kvalifikacije za 18 slobodnih mjesta u svakoj kategoriji za nastup na olimpijskim igrama u Tokiju 2020. godine. Takmičenje će također biti dobra provjera forme pred svjetsko prvenstvo, koje se u septembru održava u Bakuu (Azerbejdžan).



Turnir u Zagrebu spada u red najjačih svjetskih takmičenja u tom sportu. Ukupno će nastupiti 573 judaša i judašica (367 u muškoj i 206 u ženskoj konkurenciji) iz 81 države, među kojim će biti i šest bh. predstavnika.



U izboru selektora Branislava Crnogoraca boje Bosne i Hercegovine će braniti Petar Zadro (u kategoriji do 66 kg), Rijad Dedejić i Toni Miletić (do 90 kg), Hadis Ramić (do 100 kg) i Harun Sadiković (više od 100 kg) i Larisa Cerić (više od 78 kg).



Najviše se očekuje od Larise Cerić aktualne evropske viceprvakinje (do 78 kg), te svjetske prvakinje u apsolutnoj kategoriji, koja na svjetskoj rang listi trenutno zauzima drugo mjesto u svojoj kategoriji.



(FENA)