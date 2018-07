Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci slavila je protiv Rusije rezultatom 3:1 i prošla u polufinale Svjetskog prvenstva.

Foto: 24sata.info

Zlatni bh. momci igraju odlično na Svjetskom prvenstvu u Austriji i danas ekipa Rusije nije imala šansu da se nadigrava sa favoritima.



Ipak, Rusi su uspjeli osvojiti jedan set, a to je bio treći dio igre rezultatom 25:17. No, u svim ostalim setovima BiH je bila bolji rival i to je pokazala rezultatski (25:13, 25:20, 25:22).



U polufinalu BiH će igrati protiv vrlo opasnog i sve boljeg Brazila koji je slavio protiv SAD-a rezultatom 3:0.





(SCsport)