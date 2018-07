U ovom trenutku najbolji bh. skakač u vis, zenički junior Maid Redžić, vratio se sa Svjetskog prvenstva iz finskog Tamperea kao najuspješniji od četvero bh. predstavnika te jedini koji je uspio izboriti finale u kojem je preskočio 212 cm.

S tom je visinom prošlog mjeseca bio srebreni na Balkanijadi za juniore u Istanbulu, dok je odlučio ovog vikenda propustiti nastup na Balkanijadi za seniore u Staroj Zagori (Bugarska).



-Sam naziv svjetsko prvenstvo znači da je to elitno takmičenje. U konkurenciji 25 takmičara, uspio sam da uđem u finale, među najboljih 12, mada se poslije ispostavilo da će nas u finalu nastupiti 13. Završio sam kao 12-i. Naporno je bilo u dva dana skakati tehničku disciplinu, a bilo je potrebno dati svoj maksimum, kako u psihičkom tako i u fizičkom smislu. Onda i manjak sreće, ali neću da kukam. Bilo je dobro - kaže Redžić.



U kvalifikacijama SP-a preskočio je 215 cm, ali u finalu nije uspio preskočiti 216 cm, što je i visina njegovog ličnog te bh. juniorskog rekorda na otvorenom. Ona bi mu omogućila nastavak takmičenja, a možda i bolji plasman od 12-og mjesta.



-Nadam se da ću još bolji rezultat napraviti sljedeće godine na Evropskom prvenstvu za mlađe juniore (U20) - dodaje Redžić.



Planira napraviti pauzu do augusta, kada se ponovo vraća treninzima i pripremama za narednu dvoransku sezonu. Od jeseni ga, međutim, očekuju i studentske obaveze.



-Završio sam srednju školu, smjer elektro-tehničar energetike, ali sam upisao Ekonomski fakultet u Zenici. Zanimljiv mi je taj studij pa ćemo vidjeti kako će biti - ističe Redžić.



Odlazak u Ameriku, na neki od koledža koji bi mu pomogli i u sportskom usavršavanju, nije bio opcija.



-Imao sam nekih ponuda, ali sam se odlučio ostati. Ovdje imam dobrog trenera (Elvir Krehmić-op.a.), a nadam se da će i drugi ljudi prepoznati moj talent i podržati me da u Zenici napravimo dobar rezultat. Vidjet ćemo, možda to učinimo i negdje drugo - kaže Redžić.





