Trećeg takmičarskog dana na Evropskom prvenstvu u džudu, koje je u četvrtak počelo u Sarajevo, Bosna i Hercegovina je dobila priliku za osvoji prvu medalju.

Foto: FENA

Zahvaljujući dobrom nastupu u kategoriji do 81 kilograma Božidar Vučurević je kroz repesaž stigao do borbe za bronzanu medalju, a od pobjedničkog postolja dijeli ga samo borba sa Rumunom Alexom Cretom.



Put bh. reprezentativca do borbe za treće mjesto nije bio nimalo lagan. Nakon što je u prvom kolu savladao Francuza Maximea Gaela Ngayapa Hamboua, u narednom krugu je poražen od Rusa Daniila Umarova, koji je kasnije izborio finale, a ove godine je osvojio dva evropska kupa u Teplicama i Tuli.



Uprkos porazu u drugom krugu Vučurević je bio odličan u repesažu. U prvoj borbi porazio je Mađara Tamasa Bajcseva, a potom Turčina Ahmeta Cuhadara.



Priliku da se bori za bronzu Igoru Vračaru, bh. reprezentativcu u kategoriji +90 kilograma, uskratio je Nijemac Losseni Kone.





(FENA)