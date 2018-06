Žrijeb evropskog džudo prvenstva za takmičare do 18 godina (U18), koje će od 28. juna do 1. jula biti održano u Sarajevu, obavljen je danas, a nakon žrijeba predstavljena je i džudo reprezentacija Bosne i Hercegovine koja će nastupiti na ovom takmičenju.

Kako je istaknuto na današnjoj konferenciji za medije, Evropska džudo unija (EJU) povjerila je Džudo savezu Bosne i Hercegovine (JSBiH) organizaciju još jednog velikog međunarodnog takmičenja, što je nova potvrda je da su Sarajevo i Bosna i Hercegovina postali omiljena destinacija i adresa zvaničnim evropskim i internacionalnim takmičenjima.



Predsjednik Džudo saveza BiH Branislav Crnogorac podsjeća da je JSBiH do sada više nego uspješno organizirao svjetsko prvenstvo U18 (2015.), pet evropskih prvenstava i 14 Evropa kupova.



- Ja uvijek volim napomenuti da je džudo najtrofejniji olimpijski sport u BiH i da je jedan je od sportova koji su najviše doprinijeli afirmaciji bosanskohercegovačkog sporta na međunarodnoj sportskoj sceni. Poznati smo kao dobri organizatori i nastojat ćemo da to tako ostane i ubuduće. BiH u ovom sportu ima mnogo mladih talenata od kojih u budućnosti očekujemo velike rezultate - rekao je Crnogorac.



Na sarajevskom tatamiju za laskave titule najboljih džudo takmičara za 2018. godinu u Evropi borit će se 450 najboljih mladih džudista iz više od 40 zemalja.



Bosnu i Hercegovinu u muškoj konkurenciji predstavljat će: Filip Burić (-50kg), Nikola Moravac (-55), Igor Đurica (-60), Lav Divljan (-66), Darijan Faletar (-66), Ivan Jozeljić (-73), David Čečura (-81), Božidar Vučurević (-81), Srđan Ajvaz (-90) i Igor Vračar (+90).



U ženskoj konkurenciji BiH će predstavljati Gordana Ilić (-48), Ana Marija Franjić (-52), Mila Petrović (-52), Maja Bjelica (-57), Ema Brkanić (-57), Josipa Brvenik (-63), Džana Kovačević (-63), Anđela Jurić (-70), Hana Piralić (+70) i Vesna Vukoja (+70).



Treneri u reprezentaciji BiH Dejan Ćup i Hadis Ramić očekuju od bh. takmičara dobre rezultate, a nadaju se da neki od njih mogu doći i do odličja.



- Učešće na ovom prvenstvu za nas je velik događaj. Imamo par reprezentativaca od kojih potajno očekujemo medalju, ali ne želimo isticati nikoga - izjavio je Ćup.



Ramić vjeruje u uspjeh bh. takmičara, te naglašava da je konkurencija na prvenstvu jaka i da neće biti lako doći do medalje.



- Naši takmičari su spremni da ostvare dobre rezultate, ali samo ako ostave srce na strunjači. Hrvatska i Srbija imaju dobre takmičare, a da ne pričamo o ostatku Evrope. Konkurencija je jaka, neće biti lako, ali očekujem dosta od naših reprezentativaca - naglasio je Ramić.



Takmičenja ovog nivoa doprinose i razvoju turizma, tu su benefiti od uživo prenosa, slike iz Sarajeva četiri dana će se emitirati u cijeloj Evropi i svijetu putem websitea EJU. Sve će ovo u konačnici doprinijeti jednoj krajnje afirmativnoj slici o Sarajevu i Bosni i Hercegovini, što je i jedan od krucijalnih razloga organizacije ovih prestižnih takmičenja.

