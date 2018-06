Na 18. mediteranskim igrama u španskoj Tarragoni danas je ispisana još jedna lijepa stranica historije bosanskohercegovačkog sporta.

Foto: 24sata.info

Prvi put na Mediteranskim igrama u disciplini 100 metara slobodno u klasi S10 nastupio je jedan bh. sportista s invaliditetom, paraplivač Nermin Memić.



On je zauzeo 12. mjesto s vremenom 1:29.95 minut što je novi državni i lični rekord.



Memić je popravio svoje vrijeme za sedam sekundi i 92 stotinke.



S obzirom na to da je ova utrka otvorenog tipa, on je stavljen u klasu S8 i s plivačima s manjim stepenom invalidnosti, a sjajnim nastupom zaradio je ovacije i aplauze s tribina.



Na Mediteranskim igrama u Taragoni danas je nastup u finalu izborio Nikola Bjelajac u utrci 50 metara slobodno s vremenom 22.96 sekundi.



Adi Mešetović (50 metara slobodno - 23.19), Lamija Medošević (50 m slobodno - 27.01), Emina Pašukan (50 m prsno - 33.10), Marko Kovačić (400 m slobodno - 4.04,07) svoj nastup završili su u polufinalu.

(fena)