Reprezentativci BiH osvojili su četiri medalje, jedno srebro i tri bronze, na Prvenstvu Balkana u atletici za juniore i juniorke koje je održano u Istanbulu.

Foto: 24sata.info

Reprezentativne boje BiH branilo je ukupno jedanaest atletičarski i atletičara.



Najuspješniji je bio Maid Redžić. On je u skoku u vis osvojio srebrenu medalju prvog dana takmičenja sa preskočenih 212 cm. Bronzane medalje osvojili su Nermin Štitkovac, Sara Lučić i Mediha Salkić. Prošle godine, Sara Lučić je na ovom takmičenju osvojila zlatnu medalju, dok se ove godine morala zadovoljiti bronzanom medaljom. U skoku u vis preskočila je ljestvicu postavljenu na visinu 175 cm.



Štitkovac je bronzanu medalju osvojio u bacanju kugle. Hicem 18,43 m potvrdio je i normu za Svjetsko prvenstvo atletičara i atletičarki do 20 godina, koje će se održati od 10. do 15. jula u Tampereu (Finska).



Mediha Salkić bronzanu medalju je osvojila u bacanju kugle, a kugla je pala na udaljenosti od 14,10 m.



Naredno veliko takmičenje na kojem će naši atletičari nastupiti su Mediteranske igre u španskoj Tarragoni.





(FENA)