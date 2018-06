Bosna i Hercegovina dobila je novog / starog prvaka u cestovnom biciklizmu, u disciplini vožnje na hronometar. U pitanju je Vedad Karić iz tuzlanskog Jedinstva, koji je odbranio titulu prvaka države i zasluženo osvojio zlatnu medalju koju mu je uručio potpredsjednik FBiH Milan Dunović, i sam nekadašnji profesionalni biciklista.

Foto: 24sata.info

Drugo mjesto u elitnoj kategoriji osvojio je Emir Hulusić iz Team Giro, koji je također odbranio svoj prošlogodišnji rezultat, dok je treće mjesto osvojio Vladimir Trbić iz banjalučkog Summita.



Prvenstvo je održano na atraktivnoj lokaciji A Trasnferzale u naselju Dobrinja, a po riječima organizatora, Udruženja Giro di Sarajevo, sve je prošlo u najboljem redu.



- Ovo je kulminacija onoga što mi radimo već deset godina i mislim da smo pokazali koliko smo ustvari iskustva stekli u organizovanju biciklističkih događaja. Pored dosadašnjih rekreativnih vožnji, okrenuli smo se i organizovanju pravih, profesionalnih biciklističkih trka i smatramo da je to pravi potez u još jačoj promociji biciklizma u Sarajevu, Kantonu Sarajevo i cijeloj Bosni i Hercegovini - istakao je Nisad Selimović, predsjednik Udruženja.



Prvenstvo je otvorio ministar kulture i sporta KS Mirvad Kurić, koji je naglasio da biciklizam treba jaču podršku vlasti jer je to jedan od puteva kojim treba da ide jedna urbana sredina kao što je Kanton Sarajevo.



U kategoriji juniora najbolji je bio Husein Selimović (Zmaj od Bosne), dok je drugo mjesto osvojio Savo Milovanović (Zmaj od Bosne). Kod mlađih kategorija, odnosno predkadeta, zlato je osvojio Kenan Mehmedović (Zmaj od Bosne), srebro Ahmed Karić (Zmaj od Bosne), a bronzu Emin Grebić (BK Tuzla). Među kadetima kao najbolji se pokazao Osman Ćorić (Zmaj od Bosne), drugi je bio Enes Subašić (Zmaj od Bosne), a treći Emir Rahimić (BK Mostar).



Mastersi su i ove godine nastupali u okviru tri kategorije. U okviru najstarije, C (50+ godina) pobjedu je odnio Ernest Čeke (Jedinstvo), drugi je bio Jasmin Mujkić (Gračanica), dok je treće mjesto osvojio Sead Smajić (BK Trek).



U kategoriji Masters B (40+ godina) zlatnu medalju je osvojio Toni Odak (Široki), srebro Dragoslav Radovanović (Zmaj od Bosne), a bronzu Jasmin Grebić (BK Tuzla).



U Masters A kategoriji (30+ godina), najbolji je bio Toni Zorić (BK Mostar), odmah iza njega Miroslav Lakić (Zmaj od Bosne), dok je treće mjesto osvojio jedan od domaćina, Tarik Imamagić (Team Giro).



Što se tiče ostalih kategorija, organizator će, kako je najavio, rezultate objaviti blagovremeno kroz svoje račune na društvenim mrežama i web stranici, kao i veći broj fotografija, kada sve budu adekvatno obrađene.

(FENA)